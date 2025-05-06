Λογαριασμός
Ο Μακρόν υποδέχεται αύριο στο Ελιζέ τον Αλ Σάρα

Ο Μακρόν «θα επαναβεβαιώσει την υποστήριξη της Γαλλίας στην οικοδόμηση νέας Συρίας» σύμφωνα με ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας

UPDATE: 06:55
Άχμεντ αλ-Σαράα

Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, που βρίσκεται στην εξουσία μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, αναμένεται αύριο στο Ελιζέ από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στην Ευρώπη, ενημέρωσαν σήμερα οι υπηρεσίες της γαλλικής προεδρίας το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν «θα επαναβεβαιώσει την υποστήριξη της Γαλλίας στην οικοδόμηση νέας Συρίας, ελεύθερης, σταθερής, κυρίαρχης, που θα σέβεται όλες τις συνιστώσες της συριακής κοινωνίας», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Πηγή: reuters.com

TAGS: Αχμέντ αλ Σάρα Εμανουέλ Μακρόν Συρία Γαλλία
