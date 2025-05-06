Ομάν και Αλγερία υπογράφουν προκαταρκτική συμφωνία για επενδυτικό ταμείο

Η Επενδυτική Αρχή του Ομάν υπέγραψε προκαταρκτική συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών της Αλγερίας για τη σύσταση επενδυτικού ταμείου αξίας 115 εκατομμυρίων ριάλ (298,79 εκατομμύρια δολάρια).

Το ταμείο, το οποίο ανακοινώθηκε από το σουλτανάτο θα επικεντρωθεί στις βιομηχανίες εξόρυξης, επισιτιστικής ασφάλειας και φαρμακευτικής βιομηχανίας, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, την οποία επικαλείται το Reuters.

Η συμφωνία υπογράφηκε στο περιθώριο επίσημης επίσκεψης του σουλτάνου του Ομάν, Χάιτχαμ μπιν Ταρίκ αλ-Σαΐντ, στη βορειοαφρικανική χώρα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υπογράφηκαν αρκετές συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου ενός εγγράφου με όρους μεταξύ της κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αλγερίας Sonatrach και της εταιρείας υπηρεσιών γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού αερίου του Ομάν, Abraj Energy Services, για την αξιολόγηση της σύστασης κοινής επιχείρησης για τις υπηρεσίες πετρελαίου.

Το έγγραφο περιγράφει τους τεχνικούς, νομικούς, οικονομικούς και εμπορικούς όρους για την αξιολόγηση της σύστασης μιας κοινοπραξίας πετρελαϊκών υπηρεσιών στην Αλγερία μεταξύ των δύο εταιρειών, ανέφερε η Sonatrach σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα.

Η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στις υπηρεσίες γεωτρήσεων και τη διαχείριση ολοκληρωμένων έργων στην αγορά της Αλγερίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

