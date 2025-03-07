Μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Ίλον Μασκ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανέδειξε την αυξανόμενη δυσαρέσκεια εντός της κυβέρνησης για την ανεξέλεγκτη εξουσία του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία. Η αντιπαράθεση, που σημειώθηκε στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου του Λευκού Οίκου, υποχρέωσε τον Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει για πρώτη φορά με στόχο να θέσει όρια στον σύμβουλό του.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μασκ εξαπέλυσε επίθεση στον Ρούμπιο, κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να μειώσει το προσωπικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Δεν έχεις απολύσει κανέναν», του είπε με ειρωνικό ύφος, προσθέτοντας πως το μόνο άτομο που απολύθηκε ήταν ένας υπάλληλος του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο Μασκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Ρούμπιο, εμφανώς εκνευρισμένος, απάντησε κατηγορώντας τον Μασκ για ψευδείς ισχυρισμούς. Υπενθύμισε ότι πάνω από 1.500 αξιωματούχοι είχαν πάρει πρόωρη σύνταξη μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου και διερωτήθηκε αν ο Μασκ ήθελε να τους επαναπροσλάβει για να τους απολύσει ξανά.

Ο Μασκ, ωστόσο, δεν φάνηκε να πείθεται, λέγοντας στον Ρούμπιο ότι «είναι καλός στην τηλεόραση», υπονοώντας ότι δεν είναι ικανός στη διαχείριση του υπουργείου του. Ο πρόεδρος Τραμπ παρέμεινε σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της έντονης αντιπαράθεσης, παρακολουθώντας τη συζήτηση με σταυρωμένα τα χέρια, σαν να παρακολουθούσε έναν αγώνα τένις.

Η ένταση διήρκεσε αρκετή ώρα, μέχρι που ο Τραμπ αποφάσισε να παρέμβει, δηλώνοντας ότι ο Ρούμπιο κάνει «εξαιρετική δουλειά» και πως είναι πολύ απασχολημένος με ταξίδια, τηλεοπτικές εμφανίσεις και τη διοίκηση του υπουργείου του. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να διατηρήσει τις ισορροπίες, αναγνωρίζοντας την αξία του Μασκ αλλά παράλληλα στηρίζοντας και τους υπουργούς του.

Η αντιπαράθεση αυτή θεωρείται σημείο καμπής, καθώς για πρώτη φορά ο Τραμπ έδειξε πρόθεση να περιορίσει την επιρροή του Μασκ, ο οποίος μέχρι τώρα είχε σχεδόν ανεξέλεγκτο ρόλο στην κυβέρνηση. Πολλοί Ρεπουμπλικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις μεθόδους του επιχειρηματία, με ορισμένους να παραπονιούνται απευθείας στον πρόεδρο.

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη προσπάθεια του Τραμπ να επιβάλει όρια στις ενέργειες του Μασκ. Ο πρόεδρος αναγνώρισε ότι οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η ομάδα του Μασκ είναι σημαντικές, αλλά υπογράμμισε πως πλέον απαιτείται μια πιο «λεπτή» προσέγγιση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, από εδώ και στο εξής, οι υπουργοί θα είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις, ενώ η ομάδα του Μασκ θα έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο.

Πηγή: skai.gr

