Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε απόψε ότι 90 άμαχοι Αλαουίτες «εκτελέστηκαν» από τις δυνάμεις ασφαλείας στην περιοχή της Λαττάκειας, το προπύργιο αυτής της μουσουλμανικής μειονότητας από την οποία προέρχεται και ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι 90 Αλαουίτες, μεταξύ των οποίων και «τουλάχιστον έξι γυναίκες» εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας της νέας, μεταβατικής κυβέρνησης, στις περιοχές της Μπανιάς, της Λαττάκειας και της Τζαμπλέχ.

Σύμφωνα με αυτή τη μη κυβερνητική οργάνωση, στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 45 μαχητές, πιστοί στον Άσαντ και 50 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Με βάση αυτόν τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τις συγκρούσεις που ξέσπασαν την Πέμπτη ανέρχονται σε 185.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

