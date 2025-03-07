Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θεωρεί «πιο εύκολο» να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία παρά με την Ουκρανία, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, υπογραμμίζοντας ότι εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Τον πιστεύω» είπε, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο. «Ειλικρινά, θεωρώ πιο δύσκολο να διαπραγματευτώ με την Ουκρανία, η οποία δεν έχει χαρτί στα χέρια της. Είναι ίσως ευκολότερη η διαπραγμάτευση με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

«Είχα ανέκαθεν καλή σχέση με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι θέλει να βάλει τέλος στον πόλεμο», συνέχισε, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι θα είναι πιο γενναιόδωρος απ’ όσο θα μπορούσε και αυτό είναι μάλλον καλό. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι θέλει να βρεθεί μια διευθέτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία πριν συζητηθούν τυχόν εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Μάικ Γουόλτς, αναφερόμενος στις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα αναμένεται στην Ουάσινγκτον ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Ο πρόεδρος είχε πολλές συζητήσεις και δέχτηκε την επίσκεψη του προέδρου (Εμανουέλ) Μακρόν της Γαλλίας, του πρωθυπουργού (Κιρ) Στάρμερ της Βρετανίας, θα έχουμε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ την επόμενη εβδομάδα, έχουμε αυτή τη συνάντηση με τους Ουκρανούς, είχαμε μια συνάντηση με τους Ρώσους, όλα αυτά κατά τον πρώτο μήνα της θητείας του», είπε ο Γουόλτς.

Νωρίτερα πάντως, ο Τραμπ απείλησε τη Ρωσία με νέες τραπεζικές κυρώσεις και δασμούς, καταγγέλλοντας τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε για άλλη μια φορά έκκληση για κατάπαυση του πυρός στον αέρα και τη θάλασσα. Στο βραδινό διάγγελμά του απόψε διαβεβαίωσε ότι θέλει ειρήνη «το συντομότερο δυνατόν» και είπε ότι διεξάγονται εντατικές διαβουλεύσεις με «την ομάδα του προέδρου Τραμπ» σε διάφορα επίπεδα, ενόψει της συνάντησης που θα έχουν οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

