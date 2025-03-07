Γερμανία: «Παραλύουν» τα αεροδρόμια τη Δευτέρα

Άσχημα τα νέα για όσους έχουν κανονίσει αεροπορικό ταξίδι στη Γερμανία (ή επιστροφή από τη Γερμανία) για την προσεχή Δευτέρα: Το Verdi, το μεγαλύτερο συνδικάτο του δημοσίου και του τριτογενούς τομέα στη Γερμανία, έχει προκηρύξει απεργίες σε όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.



Οι κινητοποιήσεις αφορούν τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης, του Μονάχου, του Βερολίνου, του Ντίσελντορφ, της Στουτγάρδης, του Ντόρτμουντ, του Ανοβέρου, του Αμβούργου, της Βρέμης, της Λειψίας καθώς και το κοινό αεροδρόμιο Κολωνίας και Βόννης.



Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθεί ούτε μία από τις 246 προγραμματισμένες αναχωρήσεις και αφίξεις. Τα υπόλοιπα αεροδρόμια θα προσπαθήσουν να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένονται γύρω στις 3.400 ακυρώσεις πτήσεων, που θα επηρεάσουν περίπου 510.000 επιβάτες. Σε πολλά αεροδρόμια προγραμματίζονται και ηχηρές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Όλα αυτά ενόψει του νέου, τρίτου κατά σειρά γύρου διαπραγματεύσεων για μισθολογικές αυξήσεις στον δημόσιο τομέα, που αρχίζει σε λίγες ημέρες.



Είχαν προηγηθεί προειδοποιητικές απεργίες σε τέσσερα αεροδρόμια τις τελευταίες εβδομάδες. Στην τελευταία 48ωρη απεργία, που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο του Μονάχου στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, είχε ακυρωθεί το 80% των πτήσεων. Κάτι παρόμοιο θα συμβεί μάλλον και τη Δευτέρα, δηλώνει εκπρόσωπος του αεροδρομίου στην εφημερίδα Merkur.

«Ένα σενάριο τρόμου»

Το Verdi απαιτεί αυξήσεις 8% (ή τουλάχιστον 350 ευρώ μηνιαίως), επιπλέον προσαυξήσεις για συγκεκριμένες επιβαρυντικές δραστηριότητες καθώς και τρία επιπλέον εγγυημένα ρεπό τον χρόνο. «Αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις, δεδομένου ότι η άλλη πλευρά δεν έχει καν καταθέσει μία συγκεκριμένη πρόταση για τις διαπραγματεύσεις» λέει η αντιπρόεδρος του Verdi, Κριστίνε Μπέλε.



Έντονη ήταν η αντίδραση της Ένωσης Αεροδρομίων Γερμανίας (ADV). «Μία ολόκληρη χώρα αποκόπτεται από τις αεροπορικές συγκοινωνίες» λέει ο επικεφαλής της ADV Ραλφ Μπάιζελ στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). Ο ίδιος κάνει λόγο για «μία νέα διάσταση στις απεργιακές κινητοποιήσεις», αλλά και για «ένα σενάριο τρόμου για τους επιβάτες, με ευρύτερες επιπτώσεις για την κινητικότητα και την οικονομική δραστηριότητα».



Δεν αποκλείονται όμως και άλλες κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Ήδη o δημόσιος Οργανισμός Συγκοινωνιών της Κολωνίας (KVB) εξαγγέλλει απεργία για την προσεχή Τετάρτη 12 Μαρτίου, για τρίτη φορά μέσα σε δύο μήνες!

