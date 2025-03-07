Όρια στον δισεκατομμυριούχο φίλο του Ίλον Μασκ προσπαθεί να βάλει ο αμερικανός πρόεδρος ο οποίος συγκάλεσε αυτοπροσώπως το υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη για να στείλει ένα μήνυμα: «Εσείς είστε υπεύθυνοι για τα υπουργεία σας, όχι ο Ίλον Μασκ».

Σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης που μίλησαν στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στους κορυφαίους υπουργούς του ότι ο Μασκ μπορεί να κάνει προτάσεις στα υπουργεία, αλλά δεν έχει την εξουσία να λαμβάνει μονομερείς αποφάσεις για το προσωπικό και την πολιτική. Μάλιστα την ώρα που το έλεγε αυτά, ο Μασκ ήταν παρών στη συνεδρίαση.

Το μήνυμα αυτό αποτελεί την πρώτη σημαντική κίνηση από την πλευρά του Τραμπ να περιορίσει τις εξουσίες του Μασκ, ο οποίος έχει αναλάβει το αμφιλεγόμενο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE). Σύμφωνα με τη νέα καθοδήγηση του Τραμπ, το DOGE και το προσωπικό του θα πρέπει να διαδραματίσουν συμβουλευτικό ρόλο - αλλά οι γραμματείς του Υπουργικού Συμβουλίου θα πρέπει να λάβουν τις τελικές αποφάσεις για το προσωπικό, την πολιτική και τον ρυθμό εφαρμογής.

Από την πλευρά του ο Μασκ φαίνεται να συμφωνεί με την οδηγία αυτή ενώ σύμφωνα με το Politico άτομο που γνωρίζει για τη συνάντηση είπε ότι ο Μασκ αναγνώρισε ότι το DOGE είχε κάνει κάποια λάθη.

Όπως διαμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στόχος της κυβέρνησης είναι να κρατήσει καλούς ανθρώπους και όχι να διώξει μαζικά ικανούς ομοσπονδιακούς εργάτες. Αλλά η κυβέρνησή του έχει απολύσει τις τελευταίες εβδομάδες δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζομένους σε πολυάριθμες υπηρεσίες σε μια σειρά από γενικές απολύσεις. Ένας ομοσπονδιακός δικαστής και ο πρόεδρος ενός ομοσπονδιακού συμβουλίου δημοσίων υπηρεσιών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι απολύσεις δεν συνδέονταν με ζητήματα απόδοσης — και μπορεί να παραβίαζαν τους νόμους για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Μετά τη συνάντηση, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο Truth Social, υποσχόμενος ότι παρόμοιες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται κάθε δύο εβδομάδες.

«Καθώς οι Γραμματείς μαθαίνουν και κατανοούν τους ανθρώπους που εργάζονται για τα διάφορα Τμήματα, μπορούν να είναι πολύ ακριβείς ως προς το ποιος θα παραμείνει και ποιος θα φύγει», έγραψε. Προτιμούμε το "νυστέρι” από το “τσεκούρι”. Ο συνδυασμός αυτών, του Ίλον, του DOGE και άλλων εξαιρετικών ανθρώπων θα επιτρέψει να γίνουν ιστορικές αλλαγές».

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε ότι οι υπουργοί μπορούν να κρατήσουν όσους υπαλλήλους χρειάζονται ωστόσο τόνισε ότι επιμένει ότι πρέπει να γίνουν περικοπές και ότι ο Μασκ θα παραμείνει κέντρο ισχύος: «Αν μπορούν να κόψουν, είναι καλύτερα. Και αν δεν κόψουν, τότε θα κάνει τις περικοπές ο Ίλον».

Στη συνέχεια ο Μασκ έκανε retweet την ανάρτηση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «πολύ παραγωγική».

Σύμφωνα με το Politico, η προτροπή του προέδρου προς τους επικεφαλής των υπηρεσιών θα μπορούσε να επηρεάσει τον αυξανόμενο νομικό έλεγχο που αντιμετωπίζει η DOGE. Οι δικαστές έχουν εκφράσει ολοένα και περισσότερο απογοήτευση και σύγχυση για την αδυναμία της κυβέρνησης Τραμπ να εξηγήσει ποιος είναι υπεύθυνος για την προσπάθεια εξολόθρευσης της γραφειοκρατίας και εάν ο ίδιος ο Μασκ παίζει κάποιο ρόλο για τις απότομες μαζικές περικοπές σε προγράμματα και θέσεις εργασίας.

Τα πράγματα έγιναν πιο περίπλοκα όταν ο Τραμπ δήλωσε ενώπιον του Κογκρέσου την περασμένη Τρίτη ότι ο Μασκ είναι «επικεφαλής» του DOGE – κάτι που αντικρούει τους ισχυρισμούς του Λευκού Οίκου στο δικαστήριο τον περασμένο μήνα ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν έχει ανεξάρτητη εξουσία στη χάραξη πολιτικής.

Οι δικαστές θα πρέπει τώρα να αποφασίσουν εάν ο εκ των υστέρων χαρακτηρισμός του ρόλου του Μασκ από τον Τραμπ επιλύει τις ήδη υπάρχουσες νομικές προκλήσεις για το έργο του DOGE ή αν οι αγωγές κατά του DOGE θα συνεχιστούν.

Οι δηλώσεις αυτές από τον Τραμπ έρχονται τη στιγμή που ορισμένες από αυτές τις αγωγές φτάνουν σε μια νέα φάση διερεύνησης των στοιχείων που θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τη συμμετοχή του αφεντικού της SpaceX στη διοίκηση της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

