Η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, φάνηκε να χειρίζεται χθες Δευτέρα επιτυχώς την πρώτη της μεγάλη δοκιμασία σε διεθνές επίπεδο: εξασφάλισε σε πρώτη φάση περιθώριο για να αναπνεύσει η μεξικανική οικονομία, με την αναβολή για έναν μήνα της εφαρμογής των τελωνειακών δασμών 25% που επισείει ο αμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ, μέτρου που απειλεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά στην οικονομία της χώρας της.

Πολιτικοί και αναλυτές —ακόμη και πολιτικοί αντίπαλοί της— επαίνεσαν τον μετρημένο τόνο της στις δημόσιες τοποθετήσεις της και την ικανότητα που επέδειξε στην αρχική αναχαίτιση την επίθεσης του αμερικανού προέδρου: έκλεισε συμφωνία για την αναβολή των δασμών, στο πλαίσιο της οποίας θα αναπτυχθούν 10.000 μεξικανοί στρατιωτικοί στα σύνορα, ώστε να μειωθούν οι ροές ναρκωτικών και μεταναστών.

Η πρόεδρος Σέινμπαουμ «το χειρίστηκε καλά. Επιδέξια», έκρινε μέσω X ο Χόρχε Γουαχάρδο, πρώην πρεσβευτής του Μεξικού στην Κίνα, μολονότι ανήκει σε παράταξη της αντιπολίτευσης. Πρόσθεσε πως άλλοι ξένοι ηγέτες θα μπορούσαν να αντλήσουν διδάγματα «για το πώς να το κάνουν σωστά».

«Η Σέινμπαουμ έχει υιοθετήσει πολύ προσεκτική και στρατηγική προσέγγιση έναντι της κυβέρνησης Τραμπ», υπερθεμάτισε η Λίλα Αβέδ, διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεξικού του Κέντρου Ουίλσον της Ουάσιγκτον.

Η κυρία Αβέδ θύμισε πως οι μεξικανικές αρχές αύξησαν τις κατασχέσεις φαιντανύλης τους τελευταίους μήνες —κατέγραψαν την κατάσχεση της μεγαλύτερης ποσότητας που έγινε ποτέ στη χώρα τον Δεκέμβριο—, κάτι που τη βοήθησε στη διαπραγμάτευση.

«Ανέλαβε δράση (...) για να στείλει σαφές μήνυμα στις ΗΠΑ πως αντιλαμβάνεται ότι (το να αντιμετωπιστούν) η φαιντανύλη και το οργανωμένο έγκλημα είναι κορυφαία προτεραιότητα της κυβέρνησης Τραμπ», κατά την ίδια.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, ο Τζάστιν Τριντό, ο οποίος αντίθετα με την κυρία Σέινμπαουμ είχε παρουσιάσει κατάλογο δασμών-αντιποίνων στα μέτρα του κ. Τραμπ, εξασφάλισε επίσης χθες βράδυ αναβολή 30 ημερών.

Για την Λίλα Αβέδ, η χθεσινή αναβολή είναι «προσωρινή» νίκη για την πρόεδρο Σέινμπαουμ: το αν θα την εδραιώσει «θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά της να φέρει άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά τη μετανάστευση και την ασφάλεια».

Οι δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ —τους είχε αναγγείλει τον Νοέμβριο, ώστε να αναγκαστούν κατ’ αυτόν το Μεξικό και ο Καναδάς να μειώσουν τις ροές φαιντανύλης και παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ— χαρακηρίζονται η πρώτη μεγάλη πρόκληση που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πρόεδρος Σέινμπαουμ, η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στο Μεξικό τον Οκτώβριο. Η αρχηγός του μεξικανικού κράτους υποσχόταν να παραμείνει «ψύχραιμη» στις συνομιλίες για τους δασμούς.

Όντως, μετά την ανακοίνωση της επιβολής των δασμών, η πρόεδρος συνέχισε να εκφράζεται με «πολύ μετρημένο τόνο», συνόψισε η μεξικανή πολιτική επιστήμονας Ντενίς Ντρέσερ σε εκδήλωση που οργάνωσε και αναμετέδωσε μέσω X το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS) της Ουάσιγκτον. Αλλά ακόμη «ετοιμαζόμαστε για την πρόσκρουση», πρόσθεσε η κυρία Ντρέσερ, αναφερόμενη στην εφαρμογή των δασμών, εξηγώντας πως η κρίση δεν τέλειωσε και πως το Μεξικό θα είναι «ο μεγάλος χαμένος» σε περίπτωση που επιβληθούν τα μέτρα.

Η δημοτικότητα της προέδρου Σέινμπαουμ, ήδη υψηλή, όχι μόνο δεν υπέστη πλήγμα κατά τη διάρκεια της διένεξης με τον αμερικανό ομόλογό της Τραμπ, τουναντίον αυξήθηκε κατά τρεις μονάδες από τον Νοέμβριο ως τον Ιανουάριο, φθάνοντας το 77%, κατά την εταιρεία δημοσκοπήσεων Buendía & Márquez.

Το ότι έσπευσε να υπερασπιστεί τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού —εναντίον της οποίας διαδήλωνε όταν ήταν φοιτήτρια— επίσης συνέβαλε να καθησυχαστούν οι φόβοι ότι δεν θα κατάφερνε να χειριστεί τον Ρεπουμπλικάνο όπως ο προκάτοχος και μέντοράς της, ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, που θεωρείται πως τα πήγε απρόσμενα καλά μαζί του κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο (2017-2021).

Το Σάββατο, η πρόεδρος Σέινμπαουμ διεμήνυε πως θα υπάρξει ανταπόδοση στους δασμούς των ΗΠΑ, αλλά αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Το ότι «άφησε ανοικτές τις επιλογές της» επίσης πιθανόν έγειρε την πλάστιγγα «υπέρ της», αναγνώρισε η κυρία Ντρέσερ, συχνή επικρίτρια του κυβερνώντος κόμματος MORENA.

«Ο τόνος και το μήνυμά της για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας του Μεξικού και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της χώρας μπροστά στους επαπειλούμενους δασμούς βρίσκουν απήχηση όχι μόνο στην εκλογική της βάση, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα, κι ακόμη και σε μέρος της αντιπολίτευσης», υπογράμμισε η κυρία Αβέδ.

«Η διαπραγματευτική στρατηγική της ήταν επιτυχής. Το ότι ήταν προσεκτική αλλά ταυτόχρονα στρατηγική και ενεργή, προσπαθώντας να αποτρέψει τους δασμούς, είναι κάτι αληθινά καλοδεχούμενο στο Μεξικό», σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

