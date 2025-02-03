Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταθέτει την επιβολή δασμών στο Μεξικό, οι οποίοι επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την Τρίτη, για ένα μήνα μετά την επίτευξη μιας σειράς συμφωνιών για την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται επίσης να εργαστούν για να αποτρέψουν τη διακίνηση βαρέων όπλων στο Μεξικό, ανακοίνωσε η πρόεδρος της χώρας, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Ειδικότερα, η εξέλιξη έρχεται αφού οι δύο ηγέτες είχαν μια «καλή συνομιλία», κατά την οποία το Μεξικό δεσμεύτηκε να ενισχύσει τα σύνορα με 10.000 στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς που θα αναπτυχθούν άμεσα.

Η δύναμη των συνόρων της Εθνικής Φρουράς θα είναι επιφορτισμένη με την πρόληψη της διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα της φαιντανύλης, η οποία ήταν μια από τις αιτίες που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος για την επιβολή δασμών στο Μεξικό.

Παράλληλα, η Σέινμπαουμ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να εργαστούν για την πρόληψη της διακίνησης βαρέων όπλων στο Μεξικό.

«Ήταν μια μακρά συνομιλία», είπε η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όταν ο Τραμπ τη ρώτησε πόσο καιρό ήθελε να τεθούν οι δασμοί σε αναμονή, εκείνη απάντησε: «Για πάντα». Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να τους αναβάλουν για ένα μήνα, είπε η Σέινμπαουμ, προσθέτοντας ότι «είμαι σίγουρη ότι αυτόν τον μήνα θα δώσουμε καλά αποτελέσματα».

Εκτός από την ασφάλεια και το εμπόριο, το Μεξικό θα συνεχίσει να διεξάγει υψηλού επιπέδου συζητήσεις για τη μετανάστευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, πρόσθεσε η Σέινμπαουμ ενώ αναφερόμενη στους Μεξικανούς που ζουν στις ΗΠΑ, είπε: «Θα έχουν πάντα την υποστήριξή μας, πάντα, πάνω από οτιδήποτε άλλο».

Μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Μεξικού είπε ότι κατά τη συνομιλία ο Τραμπ έθιξε το θέμα του εμπορικού ελλείμματος που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Μεξικό, με την ίδια να απαντά «ότι, στην πραγματικότητα, δεν ήταν έλλειμμα, ότι είχαμε μια εμπορική συμφωνία, ότι είμαστε εμπορικοί εταίροι». Μάλιστα τού επισήμανε ότι η τρέχουσα εμπορική συμφωνία ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού ήταν «ο καλύτερος τρόπος» για να συνεχίσει να ανταγωνίζεται την Κίνα και άλλες περιοχές του κόσμου».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε στο Truth Social ότι αναβάλλει τους δασμούς στο Μεξικό για ένα μήνα, αναφέροντας ότι οι υπουργοί των Εξωτερικών, Εμπορίου και Οικονομικών θα συμμετάσχουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις. «Ανυπομονώ να συμμετάσχω σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, με τον Πρόεδρο Σέινμπαουμ, καθώς προσπαθούμε να επιτύχουμε μια «συμφωνία» μεταξύ των δύο χωρών», έγραψε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

