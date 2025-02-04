Ο πρόεδρος του Ισημερινού, ο Ντανιέλ Νομπόα, ανήγγειλε χθες Δευτέρα το κλείσιμο των συνόρων της χώρας από το Σάββατο 8η Φεβρουαρίου για 72 ώρες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας που θα διεξαχθεί ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών —την Κυριακή 9η Φεβρουαρίου—, στις οποίες διεκδικεί την επανεκλογή του.

Επικαλέστηκε τις «προσπάθειες αποσταθεροποίησης» που αποδίδει σε «ένοπλες οργανώσεις» ανακηρύσσοντας ότι «από το Σάββατο 8η ως τη Δευτέρα 10η Φεβρουαρίου τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά» μέσω X.

Ο 37χρονος αρχηγός του κράτους αποφάσισε ταυτόχρονα να ενισχυθεί η παρουσία των ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα και «να στρατιωτικοποιηθούν τα λιμάνια άμεσα».

Το Σάββατο, ο Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωνε τη σύλληψη από την ομάδα ασφαλείας του 12 προσώπων ντυμένων με στολές του στρατού και της αστυνομίας και εφοδιασμένων με τουφέκια, πυρομαχικά και drone, εν μέσω της εκστρατείας του για την επανεκλογή του. Μίλησε για «ναρκωτρομοκράτες» που επιδίωκαν να «αποσταθεροποιήσουν» τη χώρα.

Ο κ. Νομπόα, γιος μεγιστάνα της μπανάνας, αναδείχθηκε στην εξουσία τον Νοέμβριο του 2023, για να ολοκληρώσει το υπόλοιπο της θητείας —18 μήνες— του προκατόχου του Γκιγιέρμο Λάσο, πρώην τραπεζίτη που προκήρυξε πρόωρες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές για να αποφύγει την παύση του και την παραπομπή του σε δίκη εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά.

Μερικούς μήνες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2024, ο νεαρός πρόεδρος κήρυσσε τη χώρα σε κατάσταση «εσωτερικής ένοπλης σύρραξης», μετά την απόδραση διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών από φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Γουαγιακίλ, που πυροδότησε κύμα βίας.

Χαρακτήρισε «τρομοκρατικές» οργανώσεις κάπου είκοσι συμμορίες, αφοσιωμένες στη διακίνηση ναρκωτικών, στις απαγωγές και στις εκβιάσεις, που σπέρνουν τρόμο και θάνατο στη χώρα των 17 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Πρόεδρος Daniel Noboa, ο οποίος είναι υποψήφιος για επανεκλογή με το κόμμα Accion Democratica Nacional, μιλάει στο τέλος μιας τηλεοπτικής προεδρικής συζήτησης στο Κίτο του Ισημερινού, Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025. Οι εκλογές έχουν οριστεί για τις 9 Φεβρουαρίου

Ο Ισημερινός

Χώρα που βρέχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό με δολαριοποιημένη οικονομία, ο Ισημερινός —που άλλοτε θεωρείτο όαση ηρεμίας και ειρήνης, ανάμεσα στο Περού και την Κολομβία, τις δυο χώρες με την μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στην υφήλιο— μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε καίριο κόμβο της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική και την ευρωπαϊκή αγορά και, ταυτόχρονα, σε πεδίο μάχης.

Οι συγκρούσεις συμμοριών αύξησαν τη βία σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. Το 2023, καταγραφόταν τραγικό ρεκόρ, με τον δείκτη των ανθρωποκτονιών να απογειώνεται φθάνοντας τις 47 ανά 100.000 κατοίκους.

Μέσω της επιβολής αλλεπάλληλων καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και της ανάπτυξης του στρατού στους δρόμους, η κυβέρνηση Νομπόα διαβεβαιώνει πως μείωσε τον δείκτη αυτόν, που πράγματι υποχώρησε —στις 38 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους— το 2024.

Οι εκλογές

Ο φιλελεύθερος πρόεδρος Νομπόα, που δηλώνει κεντροαριστερός αλλά υποστηρίζεται από τη δεξιά, κι η αριστερή αντίπαλός του, η δικηγόρος Λουΐσα Γκονσάλες, θα συγκρουστούν εκ νέου στον πρώτο γύρο των εκλογών την Κυριακή. Στην πρώτη τους αναμέτρηση, το 2023, είχε επικρατήσει ο κ. Νομπόα, εξασφαλίζοντας το 52,1% των ψήφων. Ο ηγέτης των αυτοχθόνων Λεωνίδας Ίσα θα είναι επίσης υποψήφιος στον πρώτο γύρο.

