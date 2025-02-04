Αμερικανός δικαστής παρέτεινε τη Δευτέρα μια παύση στο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ να παγώσει τα ομοσπονδιακά δάνεια, τις επιχορηγήσεις και άλλη οικονομική βοήθεια, λέγοντας ότι φαινόταν να έχει «κακιώσει» την εξουσία του Κογκρέσου για τις κρατικές δαπάνες.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Loren AliKhan στην Ουάσιγκτον έγραψε ότι ένα πάγωμα της χρηματοδότησης που περιγράφηκε σε σημείωμα από το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου την περασμένη εβδομάδα θα ήταν «δυνητικά καταστροφικό» για οργανισμούς που βασίζονται στην ομοσπονδιακή χρηματοδότηση για την εκτέλεση των αποστολών τους και την παροχή υπηρεσιών στο κοινό.

Η απόφασή της, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος πολλών ομάδων συνηγορίας, σήμαινε ότι η πολιτική υπόκειται τώρα σε δύο προσωρινές εντολές περιορισμού. Ομοσπονδιακός δικαστής στο Ρόουντ Άιλαντ την Παρασκευή εξέδωσε παρόμοιο διάταγμα κατόπιν εντολής των Δημοκρατικών γενικών εισαγγελέων από 22 πολιτείες και την περιφέρεια της Κολούμπια.

Η AliKhan είχε διατάξει την περασμένη εβδομάδα μια σύντομη, διοικητική παύση εμποδίζοντας το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού (OMB) να προχωρήσει με την πολιτική του, ενώ εξέταζε εάν θα εκδώσει μεγαλύτερη προσωρινή διαταγή περιορισμού.

Το OMB στο υπόμνημά του είχε αναφέρει ότι το πάγωμα της χρηματοδότησης ήταν απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι η χρηματοδότηση συμμορφώνεται με τις εκτελεστικές εντολές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη μετανάστευση, την κλιματική αλλαγή, τη διαφορετικότητα και άλλα θέματα.

Αφού πρώτα προσπάθησε να διευκρινίσει την παύση χρηματοδότησης, η OMB απέσυρε πλήρως το σημείωμά της την Τετάρτη. Η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικανού προέδρου είχε υποστηρίξει ότι η αποχώρηση θα έπρεπε να είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της αγωγής ενώπιον του ΑλίΚαν από μια ομάδα οργανώσεων υπεράσπισης.

Όμως ο δικαστής, διορισμένος του προκατόχου του Δημοκρατικού Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, είπε ότι η προσωρινή περιοριστική εντολή εξακολουθούσε να είναι απαραίτητη επειδή εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης και επειδή τίποτα δεν εμπόδιζε την OMB να επανεκδώσει την προηγουμένη απόφαση.

Είπε ότι «η προώθηση των επιθυμιών του προέδρου δεν μπορεί να είναι μια λευκή επιταγή για το OMB να κάνει ό,τι αυτός θέλει». Το σημείωμα του OMB αφορά σε ποσά έως και 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική βοήθεια, είπε, «ένα απίστευτα μεγάλο χρηματικό ποσό που δεν πρέπει να ανασταλεί σχεδόν εν μία νυκτί».

«Η πολιτική φαινόταν αυθαίρετη και μπορεί να παραβίαζε την εξουσία του Κογκρέσου για τις κρατικές δαπάνες», είπε ο δικαστής.

Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης τη Δευτέρα, ένας δικηγόρος του Εθνικού Συμβουλίου Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και άλλων οργανώσεων υπεράσπισης είπε ότι ορισμένοι αποδέκτες ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων εξακολουθούν να δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά την απόσυρση του σημειώματος και την εντολή που εκδόθηκε την Παρασκευή από τον δικαστή του Ρόουντ Άιλαντ.

«Γνωρίζουμε ότι η πολιτική παραμένει σε ισχύ», είπε ο Kevin Friedl, δικηγόρος των ομάδων υπεράσπισης της φιλελεύθερης ομάδας Democracy Forward, στον AliKhan κατά την ακρόαση.

Ένας δικηγόρος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της κυβέρνησης Τραμπ, ο Daniel Schwei, υποστήριξε ότι ο Τραμπ διατήρησε την εξουσία να διαμορφώνει προτεραιότητες χρηματοδότησης βάσει εκτελεστικών διαταγών που δεν αμφισβητήθηκαν στην αγωγή. «Ο πρόεδρος επιτρέπεται να διευθύνει τις υφιστάμενες υπηρεσίες και να εποπτεύει τις δραστηριότητές τους», είπε στον δικαστή.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.