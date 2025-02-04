Ο Κρις Ράιτ (Chris Wright), κορυφαίος δωρητής του Τραμπ και ιδρυτής της εταιρείας υπηρεσιών πετρελαιοειδών Liberty Energy, συγκέντρωσε αρκετές ψήφους στη Γερουσία των ΗΠΑ τη Δευτέρα για να γίνει υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ.

Καθώς η ψηφοφορία συνεχιζόταν, ο Ράιτ είχε υποστήριξη από τουλάχιστον 51 γερουσιαστές, αρκετή για να εξασφαλίσει, από νωρίς, επιβεβαίωση στην αίθουσα των 100 θέσεων. Το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Γερουσίας ήταν 59-38, με επτά Δημοκρατικούς και έναν Ανεξάρτητο, ο οποίος συμμετείχε στην ψηφοφορία με τους Δημοκρατικούς, να περνούν τον διάδρομο.

Ο 60χρονος Ράιτ, Διευθύνων Σύμβουλος της Liberty Energy LBRT.N από το 2011, είπε ότι θα παραιτηθεί από την εταιρεία μόλις επιβεβαιωθεί. Έγραψε σε μια έκθεση Liberty πέρυσι ότι πιστεύει ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο είναι πραγματική, αλλά ότι οι κίνδυνοι της είναι «μακρινοί και αβέβαιοι». Είπε επίσης ότι οι κυβερνητικές πολιτικές από πάνω προς τα κάτω για τον περιορισμό της είναι προορισμένες να αποτύχουν.

Ο Ράιτ θα είναι υπεύθυνος μιας υπηρεσίας του οποίου ο προϋπολογισμός είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου τα μισά από τα οποία προορίζονται για τη διατήρηση του αποθέματος πυρηνικών όπλων της χώρας.

Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τα 17 εθνικά εργαστήρια του τμήματος που καλύπτουν τα πάντα, από την ερευνητική ενέργεια σύντηξης έως τους υπερυπολογιστές.

Στην ακρόαση της υποψηφιότητάς του, ο Ράιτ είπε ότι η πρώτη του προτεραιότητα είναι να επεκτείνει την εγχώρια παραγωγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου, μιας εξαιρετικά ψυχρής εξαγώγιμης μορφής καυσίμου και της πυρηνικής ενέργειας.

Οι ΗΠΑ έγιναν ο κορυφαίος εξαγωγέας LNG στον κόσμο το 2023 και οι αποστολές θα μπορούσαν να διπλασιαστούν πριν από το τέλος της δεκαετίας.

Ο Ράιτ και ο Λι Ζέλντιν, ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος, αναμένεται να διαλύσουν πτυχές των κλιματικών πολιτικών του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν και να πιέσουν για περισσότερες υποδομές ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων αγωγών φυσικού αερίου και σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Ο Ράιτ είπε επίσης στην ακρόασή του ότι οι θανατηφόρες πυρκαγιές που κατέστρεψαν το Λος Άντζελες είναι «σπαραχτικές», αλλά στάθηκε στα σχόλιά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το 2023 ότι «η διαφημιστική εκστρατεία για τις πυρκαγιές είναι απλώς διαφημιστική εκστρατεία για να δικαιολογήσει» πολιτικές για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Αναμένεται να παίξει μεγάλο ρόλο σε ένα νέο εθνικό συμβούλιο ενεργειακής κυριαρχίας, με επικεφαλής τον πρώην κυβερνήτη της Βόρειας Ντακότα Νταγκ Μπουργκούμ, ο οποίος αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τη Γερουσία ως επικεφαλής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το συμβούλιο αναμένεται να αναζητήσει πολιτικές για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, αν και οι ΗΠΑ είναι ήδη ο μεγαλύτερος παραγωγός και των δύο στον κόσμο και δεν είναι σαφές πόσες περισσότερες ενεργειακές εταιρείες θέλουν να πραγματοποιήσουν γεωτρήσεις σε ομοσπονδιακά εδάφη.

Ο Ράιτ θα αναλάβει επίσης τη διαχείριση του Strategic Petroleum Reserve , του μεγαλύτερου αποθέματος αργού πετρελαίου στον κόσμο. Ο Μπάιντεν πούλησε περισσότερα από 180 εκατομμύρια βαρέλια, ποσό ρεκόρ, από το απόθεμα το 2022 για να εξισορροπήσει τις αυξανόμενες τιμές της βενζίνης μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η πώληση βύθισε το αποθεματικό στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών. Ο Τραμπ έχει δεσμευτεί να γεμίσει το SPR στην κορυφή, αλλά για να το κάνει αυτό θα απαιτήσει από το Κογκρέσο να διαθέτει κεφάλαια. Η γρήγορη πλήρωσή του θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.

Όπως και η προκάτοχός του, Jennifer Granholm, ο Ράιτ λέει ότι πιστεύει ότι η γεωθερμική ενέργεια έχει πολλές δυνατότητες να παρέχει στις ΗΠΑ ενέργεια χωρίς εκπομπές ρύπων αντλώντας τη θερμότητα κάτω από το έδαφος.

Ωστόσο, τα έργα γεωθερμίας θα χρειαστούν μεγαλύτερη πρόσβαση στις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το Κογκρέσο απέτυχε να εγκρίνει νομοθεσία που να επιτρέπει τη χρηματοδότηση νέων γραμμών μεταφοράς που απαιτούνται για έργα γεωθερμίας και άλλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως ο Γκράνχολμ, ο Ράιτ υποστηρίζει επίσης την επέκταση της πυρηνικής ενέργειας. Ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εκκίνησης μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων Oklo OKLO.N , η οποία δεν έχει ακόμη κατασκευάσει εμπορική μονάδα.

Ο Ράιτ πιθανότατα θα αναλάβει επίσης να βοηθήσει τις ΗΠΑ να δημιουργήσουν μια αλυσίδα εφοδιασμού με καύσιμα ουρανίου, αφού ο Μπάιντεν υπέγραψε την απαγόρευση των εισαγωγών εμπλουτισμένου ουρανίου από τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

