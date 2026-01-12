Εποικοδομητική συνομιλία του Τραμπ με την πρόεδρο του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ

Συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ είχε νωρίτερα τη Δευτέρα, 12/1, η πρόεδρος του Μεξικό, Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει πως έχει βάλει στο στόχαστρο και τα ισχυρά καρτέλ του Μεξικό, η πρόεδρος της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, δηλώνει πως η συζήτηση με τον Αμερικανό ηγέτη πήγε καλά, θέλοντας να ρίξει τους τόνους και να επαναφέρει την ηρεμία στο εσωτερικό της πατρίδας της. «Η συνεργασία και ο συντονισμός, στο πλαίσιο του αμοιβαίου σεβασμού, αποδίδουν πάντα αποτελέσματα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα Χ.

Η Σάινμπαουμ ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα ασφάλειας με σεβασμό στην κυριαρχία του Μεξικού, τη μείωση της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και το εμπόριο και τις επενδύσεις.

Την Κυριακή, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε με τον Μεξικανό Υπουργό Εξωτερικών, Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε, σχετικά με την ανάγκη για ισχυρότερη συνεργασία προκειμένου να διαλυθούν τα βίαια ναρκο-τρομοκρατικά δίκτυα του Μεξικού και να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης και όπλων, όπως δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο Fox News ότι τα καρτέλ διοικούν το Μεξικό και άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πλήξουν χερσαίους στόχους για την αντιμετώπισή τους. Τα σχόλιά του ήταν τα πιο πρόσφατα σε μια σειρά κλιμακούμενων απειλών για την ανάπτυξη αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης κατά των καρτέλ ναρκωτικών εντός του μεξικανικού εδάφους.

