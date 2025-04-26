Η ρωσική υπηρεσία ασφαλείας FSB ανακοίνωσε το Σάββατο ότι συνέλαβε έναν ύποπτο για τη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού την Παρασκευή που σημειώθηκε μετά από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για τη δολοφονία του 59χρονου Γιαροσλάβ Μοσκάλικ, αναπληρωτή επικεφαλής της Κύριας Διεύθυνσης Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από το Κίεβο σχετικά με τον θάνατο του Μοσκάλικ.

Η FSB κατονόμασε τον ύποπτο ως Ιγκνάτ Κούζιν, υποστηρίζοντας ότι ήταν «πράκτορας των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών».

Ο Μοσκάλικ σκοτώθηκε στην πόλη Μπαλασίχα, ανατολικά της Μόσχας, λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.