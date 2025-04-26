Αρχιεπίσκοπος Αμερικής: Παροξυσμός ο πόλεμος στην Ουκρανία

«Εντελώς περιττή και άκαρδη σύγκρουση που διαπράττεται σε έναν αδελφοκτόνο παροξυσμό», χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τον πόλεμο που διεξάγεται στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της ομιλίας του στην κοινή συνάντηση της Συνέλευσης Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του Διαρκούς Συμβουλίου Ανατολικών Ορθόδοξων Εκκλησιών.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν της Νέας Υόρκης, δηλαδή στο εθνικό προσκύνημα των ΗΠΑ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος τόνισε ότι «αποτελεί ιδιαίτερη ευλογία η κατοχύρωση από το Σύνταγμα των ΗΠΑ των θρησκευτικών ελευθεριών» και ότι είναι «ιδιαίτερα σημαντική η ελεύθερη άσκηση της λατρείας των χριστιανικών δογμάτων, κάτι το οποίο δεν θεωρείται δεδομένο σε όλο τον κόσμο, είτε λόγω της σύγκρουσης των πολιτισμών είτε λόγω ύπαρξης επικίνδυνων πολιτικών φιλοδοξιών».

Επιπροσθέτως, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής επισήμανε τη σημασία της συνάντησης αμέσως μετά την περίοδο του Πάσχα και τη χαρακτήρισε «ευκαιρία για όλους να μοιραστούμε και να δημιουργήσουμε ακόμη μεγαλύτερους δεσμούς φιλίας και κατανόησης, καθώς όλες οι κοινότητές μας στο εξωτερικό προσβλέπουν σε εμάς, τα αδέρφια τους που ζουν στην πιο ισχυρή και πλούσια χώρα του κόσμου, για τη βοήθειά μας, την υπεράσπισή μας και την υποστήριξή μας».

Και συνέχισε: «Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου μας διδάσκει κάτι για τη στιγμή που βρισκόμαστε, δηλαδή ενώ η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία βασίζεται στο ενιαίο στέλεχός της, τον ανώτατο ποντίφικα, για να ελέγξει όλες τις διαφορετικές, ακόμη και τις αντίθετες απόψεις, εμείς των Ορθόδοξων και των αρχαίων Πατριαρχείων της Ανατολής εξαρτόμαστε από τη συνδιαλλαγή και από τον διάλογο».

«Σήμερα», κατέληξε, «στέλνουμε ένα μήνυμα στις Μητέρες Εκκλησίες μας και σε ολόκληρη την οικουμένη ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες αυτών, ακόμη και ενόψει πολέμων, συγκρούσεων κάθε είδους και διώξεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

