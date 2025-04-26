Mια τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά συγκλόνισε ένα λιμάνι το Σάββατο στο νότιο Ιράν που φέρεται να συνδέεται με ένα φορτίο χημικού συστατικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή προωθητικού πυραύλου, σκοτώνοντας οκτώ ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 700 άλλους

Ο Μεχντάντ Χασανζαντέχ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας της επαρχίας, έδωσε τον αναθεωρημένο απολογισμό θυμάτων σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς και πάνω από 500 τραυματίες.

Η έκρηξη στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζαεΐ σημειώθηκε ενώ το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούσαν το Σάββατο στον Ομάν τον τρίτο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με το ταχέως εξελισσόμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Massive explosion just destroyed a huge part of Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, Iran.



Iranian people are heartbroken for those killed and injured innocent people paying the price while the regime keeps lying and covering up.



5 killed and over 400 injured so far and the… pic.twitter.com/zXXYH0QJi7 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) April 26, 2025

Αν και κανείς στο Ιράν δεν είπε ευθέως ότι η έκρηξη προήλθε από επίθεση, ακόμα και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, που ηγείτο των συνομιλιών, παραδέχθηκε την Τετάρτη ότι «οι υπηρεσίες ασφαλείας μας βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού, λόγω προηγούμενων περιστατικών απόπειρας σαμποτάζ και επιχειρήσεων δολοφονίας, που αποσκοπούσαν στο να προκαλέσουν μια νόμιμη αντίδραση.»

Ώρες μετά οι αρχές στο Ιράν δεν έχουν δώσει σαφή εξήγηση για το τι προκάλεσε την έκρηξη στο λιμάνι, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη Μπαντάρ Αμπάς, αν και αρνήθηκαν ότι το περιστατικό είχε οποιαδήποτε σχέση με τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας.

Ωστόσο, το λιμάνι είχε παραλάβει μια αποστολή «καυσίμου πυραύλων με υπερχλωρικό νάτριο» τον Μάρτιο, σύμφωνα με την ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας Ambrey. Το φορτίο αυτό αποτελούσε μέρος μιας αποστολής από την Κίνα προς το Ιράν, η οποία είχε αναφερθεί για πρώτη φορά τον Ιανουάριο από τους Financial Times. Το καύσιμο προοριζόταν για την αναπλήρωση των αποθεμάτων πυραύλων του Ιράν, τα οποία είχαν μειωθεί λόγω άμεσων επιθέσεων κατά του Ισραήλ στον πόλεμο με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από την κακή διαχείριση μιας αποστολής στερεού καυσίμου, προορισμένου για χρήση σε ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε η Ambrey.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που αναλύθηκαν από το Associated Press τοποθετούν ένα από τα πλοία που θεωρείται ότι μετέφεραν το χημικό υλικό στην περιοχή τον Μάρτιο, όπως ανέφερε η Ambrey. Το Ιράν δεν έχει παραδεχτεί επισήμως ότι παρέλαβε το φορτίο.

Παραμένει ασαφές γιατί το Ιράν δεν είχε μετακινήσει τα χημικά από το λιμάνι, ειδικά μετά την καταστροφική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020, που προκλήθηκε από την ανάφλεξη εκατοντάδων τόνων εκρηκτικού νιτρικού αμμωνίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 200 άνθρωποι και να τραυματιστούν περισσότεροι από 6.000. Πάντως, το Ισραήλ έχει στο παρελθόν στοχοποιήσει ιρανικές εγκαταστάσεις όπου η Τεχεράνη χρησιμοποιεί βιομηχανικούς αναμεικτήρες για την παραγωγή στερεού καυσίμου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την έκρηξη του Σαββάτου στο λιμάνι Σαχίντ Ρατζαεΐ δείχνουν καπνό με κοκκινωπή απόχρωση να αναδύεται από τη φωτιά λίγο πριν την έκρηξη, στοιχείο που υποδηλώνει εμπλοκή χημικής ένωσης.

Το βράδυ του Σαββάτου, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία του Ιράν απέδωσε την έκρηξη σε «αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων και χημικών υλικών στην περιοχή του λιμανιού», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

