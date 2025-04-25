

Έναν δυνατό κρότο που συγκλόνισε τη γειτονιά περιγράφει κάτοικος της περιοχής Μπαλασίχα, στα ανατολικά προάστια της Μόσχας, όπου σημειώθηκε η έκρηξη που σκότωσε τον Ρώσο στρατηγό Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ.

«Πρώτα απ' όλα ακούστηκε ένας δυνατός κρότος. Πήγα στην κουζίνα να κοιτάξω από το παράθυρο, και το αυτοκίνητο είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες», αναφέρει μία γυναίκα που βρισκόταν στο σπίτι της εκείνη τη στιγμή.

«Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως, μετά έφτασαν οι πυροσβέστες και η αστυνομία. Είδα επίσης το προσωπικό έκτακτης ανάγκης να εργάζεται στο σημείο του συμβάντος», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε την Παρασκευή όταν παγιδευμένο αυτοκίνητο εξερράγη, σύμφωνα με τη ρωσική Υπηρεσία Ερευνών, στη δεύτερη τέτοια επίθεση εναντίον υψηλόβαθμου Ρώσου στρατιωτικού μέσα σε τέσσερις μήνες.

Η Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ο αντιστράτηγος Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ, αναπληρωτής επικεφαλής του κύριου επιχειρησιακού τμήματος του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, σκοτώθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό του στην περιοχή Μπαλασίχα, λίγο έξω από τη Μόσχα.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι οι εκρήξεις προκλήθηκαν από την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού γεμάτου με θραύσματα. Η επιτροπή, η οποία διερευνά σοβαρά εγκλήματα, ανέφερε ότι έχει ήδη ανοίξει ποινική υπόθεση για την επίθεση.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα ρωσικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης του αυτοκινήτου, ενώ άλλες εικόνες δείχνουν το όχημα καμένο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τη δολοφονία ως «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο στρατηγός Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ είχε εκπροσωπήσει το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας στις συνομιλίες με την Ουκρανία στο Παρίσι το 2015, οι οποίες οδήγησαν στις Συμφωνίες του Μινσκ, ένα πλαίσιο που αποσκοπούσε στον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και των φιλορώσων αυτονομιστών που είχε ξεσπάσει το 2014.

Η έκρηξη φαίνεται να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με προηγούμενες επιθέσεις κατά Ρώσων αξιωματούχων, για τις οποίες αργότερα ανέλαβε την ευθύνη η Ουκρανία, και ενδέχεται να ρίξει τη σκιά της στις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ.

Το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει ακόμη το περιστατικό.

Ωστόσο, ως πάγια τακτική, η Ουκρανία δεν παραδέχεται ούτε αναλαμβάνει επίσημα την ευθύνη για στοχευμένες επιθέσεις όπως αυτή που σκότωσε τον στρατηγό Γιαροσλάβ Μοσκαλίκ το πρωί της ίδιας ημέρας.

Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί λόγοι που ενισχύουν τις υποψίες για ουκρανική εμπλοκή, αναφέρει το βρετανικό δίκτυο BBC.

Στο παρελθόν, ανώνυμες πηγές από τις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας είχαν δηλώσει στα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του BBC, ότι βρίσκονταν πίσω από παρόμοιες δολοφονίες, όπως αυτή του στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ τον Δεκέμβριο του 2024. Επώνυμοι αξιωματούχοι, ωστόσο, δεν τοποθετήθηκαν δημόσια.

Το Κίεβο έχει σαφές κίνητρο να εξουδετερώσει βασικούς εκτελεστές και υποστηρικτές του πολέμου κατά της Ουκρανίας, τόσο για πρακτικούς λόγους, όσο και ως μέσο εκφοβισμού άλλων μελών της ρωσικής πολιτικής και στρατιωτικής ελίτ.

Μέσα στη Ρωσία, δεν φαίνεται να υπάρχει δύναμη με την ικανότητα και την αποφασιστικότητα να διεξάγει τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις αυτές απαιτούν τεχνογνωσία και μέσα που είναι πιθανότερο να διαθέτει ένα ξένο κράτος όπως η Ουκρανία.

