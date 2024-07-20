Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι - «Υπόσχομαι να τερματίσω τον πόλεμο στην Ουκρανία αν εκλεγώ πρόεδρος»

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως επικοινώνησε τηλεφωνικά χθες Παρασκευή με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του υποσχέθηκε πως εφόσον κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου θα βάλει «τέλος στον πόλεμο» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Ως ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, θα φέρω την ειρήνη στον κόσμο και θα βάλω τέλος στον πόλεμο που στοίχισε τόσες ζωές», δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, επαναλαμβάνοντας μια προεκλογική υπόσχεση για την οποία δεν έχει υπεισέλθει ποτέ σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας καταδίκασε την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ, το προηγούμενο Σάββατο στην Πενσιλβάνια, και τον συνεχάρη για την αποδοχή του χρίσματος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.