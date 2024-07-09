Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παρακολουθήσει «με τη μέγιστη προσοχή» τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που ξεκινά σήμερα στην Ουάσινγκτον, διότι η Συμμαχία «θεωρεί τη Ρωσία εχθρό της».

«Πρόκειται για μια συμμαχία που θεωρεί τη Ρωσία εχθρό της, αντίπαλό της. Μια συμμαχία η οποία, επανειλημμένα, έχει δηλώσει ανοικτά ότι στόχος της είναι να καταφέρει στη Ρωσία στρατηγική ήττα στο πεδίο της μάχης. Για τον λόγο αυτό θα παρακολουθήσουμε με τη μέγιστη προσοχή τη ρητορική των συνομιλιών που θα διεξαχθούν και τις αποφάσεις που θα ληφθούν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, το οποίο διευρύνθηκε μετά την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας και πλέον μετρά 32 μέλη, συνεδριάζουν από σήμερα στην Ουάσινγκτον σε μια σύνοδο κορυφής η οποία έχει στόχο να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ παρέχουν από την έναρξη του πολέμου, μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, στρατιωτική βοήθεια ζωτικής σημασίας στο Κίεβο, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία καταγγέλλει ότι η στήριξη που λαμβάνει παραμένει ανεπαρκής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που θα συμμετάσχει στη σύνοδο, αναμένεται να ζητήσει εκ νέου από τους Δυτικούς συμμάχους του επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

