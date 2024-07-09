Μόλις εγκρίθηκε από την κυβέρνηση, η δημιουργία στο Σηκουάνα, στο Παρίσι, μιας εξέδρας, που θα επιτρέπει την απογείωση και την προσγείωση ιπτάμενων ηλεκτρικών ταξί στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, απειλείται από μια προσφυγή της σοσιαλίστριας δημάρχου της γαλλικής πρωτεύουσας Αν Ινταλγκό, ανέφερε το περιβάλλον της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Παρισιού είχε ήδη αντιταχθεί στο σχέδιο αυτό και ο Δήμος της γαλλικής πρωτεύουσας θα προσβάλει ενώπιον της δικαιοσύνης την κυβερνητική απόφαση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το περιβάλλον της Αν Ινταλγκό.

Με την κυβερνητική έγκριση πρόκειται να επιτραπούν δωρεάν πτήσεις επίδειξης.

Η εκμετάλλευση της εξέδρας, η οποία θα βρίσκεται πάνω σε μια φορτηγίδα στο Σηκουάνα, «θα μπορεί να γίνει μέχρι το αργότερο τις 31 Δεκεμβρίου 2024», διευκρινίζεται στην εν λόγω απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης, το πράσινο φως της οποίας για το πείραμα αυτό αναμενόταν εδώ και μήνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αρχίζουν στις 26 Ιουλίου στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον πειραματικό χαρακτήρα της», η απόφαση περιορίζει το ωράριο λειτουργίας αυτής της εξέδρας «από τις 08:00 έως τις 17:00» και τον αριθμό των πτήσεων «σε δύο μετακινήσεις την ώρα και σε 900 πτήσεις στο σύνολο του πειράματος» μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Ο όμιλος Αεροδρόμια του Παρισιού (Aéroports de Paris, ADP) συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό μαζί με την περιφέρεια του Παρισιού και με τη γερμανική εταιρεία Volocopter, η οποία κατασκευάζει το «Volocity», ένα εναέριο όχημα δύο θέσεων (η μία είναι του πιλότου), εξοπλισμένο με μπαταρίες που τροφοδοτούν 18 έλικες οι οποίοι βρίσκονται πάνω από το κόκπιτ.

Ο στόχος είναι, με την ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, να αναδειχθεί ότι είναι εφικτός αυτός ο νέος τρόπος μεταφοράς, που θα συνδέει διάφορα σημεία κάθετης απογείωσης και προσγείωσης ηλεκτρικών αεροσκαφών, τα λεγόμενα «vertiports». Τα εν λόγω αεροσκάφη παρουσιάζονται απ' αυτούς που τα προωθούν ως λιγότερο θορυβώδη και λιγότερο βαριά.

Τέσσερα απ' αυτά τα «vertiports» βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, στα αεροδρόμια του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ και Μπουρζέ, στο Ισί-λε-Μουλινό νοτιοδυτικά του Παρισιού και στο αεροδρόμιο του Σεν-Σιρ-λ'Εκόλ κοντά στις Βερσαλλίες.

Το μόνο που έλειπε ήταν η έγκριση για έναν πέμπτο χώρο, μια φορτηγίδα που στάθμευσε κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό του Οστερλίτς, στο ανατολικό Παρίσι.

Βιτρίνα μιας αεροπορίας απαλλαγμένης από εκπομπές άνθρακα, το πείραμα αυτό επικρίνεται σφόδρα από πολλούς δημοτικούς συμβούλους του Παρισιού, της πλειοψηφίας ή της αντιπολίτευσης, οι οποίοι καταγγέλλουν ένα «παράλογο σχέδιο» και μια «οικολογική εκτροπή».

Το Σεπτέμβριο, η Περιβαλλοντική Αρχή είχε κρίνει «μη πλήρη» τη μελέτη για τις επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της ηχητικής επιβάρυνσης, την κατανάλωση ενέργειας ή τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Αυτοί που προωθούν αυτά τα ιπτάμενα ταξί επιμένουν από την πλευρά τους στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αργότερα -χάρη σε μεγαλύτερες εκδοχές τους- για επείγουσες υγειονομικές μεταφορές, είτε αρρώστων είτε μοσχευμάτων.

Καθώς δεν υπάρχει πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες πιστοποίηση από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αεροπορικής Ασφαλείας, η οποία αναμένεται πλέον στην καλύτερη περίπτωση το φθινόπωρο, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα πρέπει να αρκεσθούν στη διάρκεια των Αγώνων (26 Ιουλίου - 11 Αυγούστου) σε δωρεάν πτήσεις επίδειξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.