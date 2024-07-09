Αλβανία: Μεγάλη φωτιά στην περιοχή του Αργυροκάστρου

Δεκάδες στρατιώτες και πυροσβέστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις δασικές φωτιές που μαίνονται εδώ και λίγες ώρες στη νότια Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Πολλές εστίες φωτιάς τέθηκαν υπό έλεγχο χθες το βράδυ, αλλά οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης στην περιοχή του Ντρόπουλ (Δρόπολη) και του Φινίκ (Φοινίκη), σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Η εστία της πυρκαγιάς βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα νότια της τουριστικής πόλης του Αργυρόκαστρου.

Τα Βαλκάνια βρίσκονται από χθες αντιμέτωπα με κύμα καύσωνα και οι θερμοκρασίες στην Αλβανία ξεπερνούν τους 40° C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

