Ινδία-Ρωσία: Επίσκεψη του Μόντι στην κατοικία του Πούτιν έξω από τη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχτηκε τον Μόντι αργά χθες το βράδυ και τον ξενάγησε στην κατοικία του έξω από τη Μόσχα ενόψει των επίσημων συνομιλιών τους στο Κρεμλίνο.

Η σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και τον σεβασμό, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι απευθυνόμενος στην ινδική διασπορά στη Μόσχα.

Ο Πούτιν αγκάλιασε τον Ινδό ηγέτη στην κατοικία του στο Νόβο-Ογκάριοβο και τον αποκάλεσε «αγαπητό φίλο», ενώ δήλωσε «πολύ χαρούμενος» που τον είδε, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Οι επίσημες συνομιλίες μας είναι αύριο (Σ.τ.Σ: δηλαδή σήμερα Τρίτη), ενώ σήμερα σε αυτό το άνετο, ζεστό περιβάλλον πιθανόν να συζητήσουμε τα ίδια θέματα αλλά ανεπισήμως», φέρεται να δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το πρακτορείο.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσφερε στον Μόντι, ο οποίος πραγματοποιεί την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία εδώ και πέντε χρόνια, τσάι, μούρα και γλυκίσματα και τον ξενάγησε στους εξωτερικούς χώρους της κατοικίας του με ένα ηλεκτρικό όχημα.

Η επίσκεψη του Μόντι στη Μόσχα και η σχέση της Ινδίας με τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία εγείρουν ανησυχίες, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και από τις δύο πλευρές από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ινδία, η οποία διατηρεί στενή σχέση με τη Μόσχα επί δεκαετίες, έχει αρνηθεί να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή, καλώντας αντίθετα για τον τερματισμό του πολέμου μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.

Τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων μετέδωσαν ότι ο Πούτιν και ο Μόντι επισκέφθηκαν τους στάβλους της προεδρικής κατοικίας και παρακολούθησαν ένα σόου με άλογα.

Ανώτερος Ινδός αξιωματούχος δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ανάμεσα στις πρώτες προτεραιότητες της επίσκεψης του Μόντι στη Μόσχα είναι να αποκαταστήσει την ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει την αποδέσμευση Ινδών πολιτών οι οποίοι "παραπλανήθηκαν" και μετέβησαν στην Ουκρανία για να πολεμήσουν.

Η Ινδία, η οποία έχει δεσμούς με τη Μόσχα από τη σοβιετική περίοδο, έχει αυξήσει τις αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου σε επίπεδα ρεκόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

