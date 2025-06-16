Η Ρωσία λέει ότι παρέδωσε 6.060 σορούς Ουκρανών στρατιωτών

Η Ρωσία επέστρεψε τις σορούς 6.060 Ουκρανών στρατιωτών βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στις ρωσο-ουκρανικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη νωρίτερα αυτό τον μήνα, δήλωσε σήμερα ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να παραδώσει άλλες 2.239 σορούς, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έχει λάβει μέχρι στιγμής τα λείψανα 78 δικών της στρατιωτών σε αντάλλαγμα, δήλωσαν ο Μεντίνσκι και το υπουργείο.

Η διαδικασία ανταλλαγής αιχμαλώτων πολέμου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, δήλωσε ο Μεντίνσκι

