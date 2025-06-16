Η Ουκρανία παρέλαβε σήμερα άλλες 1.245 σορούς στρατιωτών της που σκοτώθηκαν στον πόλεμο με τη Ρωσία, στο τελικό στάδιο του επαναπατρισμού πεσόντων στρατιωτών που συμφωνήθηκε στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί το τελικό στάδιο του επαναπατρισμού των πεσόντων στρατιωτών», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ. «Από την περασμένη εβδομάδα, όταν ξεκίνησε η εφαρμογή των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης, έχουμε καταφέρει να επαναφέρουμε περισσότερες από 6.000 σορούς».πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

