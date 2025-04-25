Σε εποικοδομητικό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στίβ Γουίτκοφ, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ειδικότερα, στη διάρκεια της συνάντησης που διήρκεσε τρεις ώρες, οι συνομιλίες «έφεραν τις δύο πλευρές πιο κοντά» τόσο σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία όσο και σε άλλα διεθνή θέματα, όπως δήλωσε ο στενός συνεργάτης του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, που παρευρέθηκε στη συνάντηση.

Όσον αφορά την ίδια την ουκρανική κρίση, διευκρίνισε πως «η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο επανέναρξης άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ εκπροσώπων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας».

Η Ρωσία και η Ουκρανία δεν έχουν πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες από τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει εξελιχθεί στον βασικό δίαυλο επικοινωνίας του Λευκού Οίκου με το Κρεμλίνο, δεν προέβη σε κάποια δήλωση μετά τη συνάντηση. Είναι η τέταρτη φορά από την αρχή του έτους που συνομιλεί με τον Ρώσο πρόεδρο, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει επίμονα μια διπλωματική λύση.

Το τελευταίο ταξίδι του Γουίτκοφ έρχεται στον απόηχο συνομιλιών με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους νωρίτερα την εβδομάδα, οι οποίοι εξέφρασαν ενστάσεις σε ορισμένες από τις προτάσεις της Ουάσινγκτον για την επίλυση της σύγκρουσης, της πιο θανατηφόρας στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Η τελική πρόταση των ΗΠΑ όπως διέρρευσε στα διεθνή ΜΜΕ

Αναλυτικά οι όροι:

- Μόνιμη κατάπαυση του πυρός

- Και οι δύο πλευρές να συμμετέχουν αμέσως σε διαπραγματεύσεις για την εφαρμογή της συμφωνίας

- Παροχή στην Ουκρανία ισχυρών εγγυήσεων ασφάλειας

- Οι εγγυήτριες χώρες θα είναι μια ad hoc ομάδα ευρωπαϊκών κρατών και πρόθυμων μη ευρωπαϊκών κρατών

- Η Ουκρανία δεν θα επιδιώξει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ

- Η Ουκρανία μπορεί να επιδιώξει την ένταξή της στην ΕΕ

- Οι ΗΠΑ παρέχουν de jure αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου της Κριμαίας

- Οι ΗΠΑ παρέχουν de facto αναγνώριση του ρωσικού ελέγχου του Λουχάνσκ

- Οι ΗΠΑ παρέχουν de facto αναγνώριση των ρωσικών ελεγχόμενων τμημάτων της Ζαπορίζια, του Ντονέτσκ και της Χερσώνα

- Η Ουκρανία ανακτά εδάφη στην περιφέρεια Χάρκοβο

- Η Ουκρανία ανακτά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια μέσω του ελέγχου και διαχείρισης του σταθμού από τις ΗΠΑ, με ηλεκτρική ενέργεια που διανέμεται και στις δύο πλευρές, καθώς και του φράγματος της Καχόβκα.

- Η Ουκρανία να απολαμβάνει την ανεμπόδιστη διέλευση στον ποταμό Ντίπρο και τον έλεγχο της χερσονήσου Κινμπουρν.

- Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία θα εφαρμόσουν συμφωνία οικονομικής συνεργασίας/ορυκτών

- Η Ουκρανία θα ανακατασκευαστεί πλήρως και να αποζημιωθεί οικονομικά

- Οι κυρώσεις στη Ρωσία που προκύπτουν από αυτή τη σύγκρουση από το 2014 θα καταργηθούν

- Οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας στον ενεργειακό και άλλους βιομηχανικούς τομείς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.