Ο επικεφαλής των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών Χασάν Ρασίντ αναμένεται να συναντήσει απόψε στο Κάιρο τους Ισραηλινούς διαπραγματευτές για συνομιλίες που θα εστιάσουν στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, μετέδωσε αιγυπτιακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Η συνάντηση μεταξύ της ισραηλινής αντιπροσωπείας υπό τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ πραγματοποιείται αρκετές ημέρες μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της Χαμάς στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα για συνομιλίες σχετικά με μια πιθανή εκεχειρία, σύμφωνα με το Al-Qahera News, μέσο ενημέρωσης που είναι γνωστό ότι πρόσκειται στις αιγυπτιακές υπηρεσίες πληροφοριών.

