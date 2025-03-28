Του Γιάννη Χανιωτάκη

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε την Πέμπτη ο Βασιλιάς Κάρολος μετά την εμφάνιση παρενεργειών που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη θεραπεία του για τον καρκίνο. Αν και δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες σε σχέση με το περιστατικό, το παλάτι του Μπάκιγχαμ είπε ότι επρόκειτο για «ένα μικρό εμπόδιο σε μια πορεία που κατευθύνεται σταθερά προς τη σωστή κατεύθυνση».

Οι χθεσινές παρενέργειες απαίτησαν μια σύντομη επίσκεψη στο νοσοκομείο και μερικές προσαρμογές στο πρόγραμμα του Βρετανού μονάρχη. Οι παρενέργειες χαρακτηρίζονται ως προσωρινές και όχι ασυνήθιστες στο πλαίσιο της θεραπείας που λαμβάνει. Μετά την επιστροφή του στο Clarence House, ο Βασιλιάς συνέχισε τις υποχρεώσεις του, εργάστηκε πάνω σε κρατικά έγγραφα και πραγματοποίησε τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Μετά από ιατρική αξιολόγηση, κάποιες προγραμματισμένες υποχρεώσεις του Βασιλιά χθες και σήμερα χρειάστηκε να αναβληθούν. Συγκεκριμένα, επρόκειτο να δεχτεί τα διαπιστευτήρια τριών νέων πρέσβεων το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ την Παρασκευή είχε προγραμματίσει τέσσερις δημόσιες εμφανίσεις στο Μπέρμιγχαμ.

Αν και δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα του Βασιλιά, ενδέχεται να γίνουν ορισμένες προσαρμογές ώστε να δοθεί προτεραιότητα στη συνεχή ανάρρωσή του, πάντα σε συνεννόηση με την ιατρική του ομάδα. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η προγραμματισμένη κρατική επίσκεψη στην Ιταλία τον επόμενο μήνα, παραμένει ανεπηρέαστη και αναμένεται να πραγματοποιηθεί κανονικά.



