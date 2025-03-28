Ενας αξιωματικός της αυστραλιανής αστυνομίας, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία επειδή προκάλεσε τον θάνατο μιας 95χρονης με όπλο taser, θα αποφύγει τη φυλακή, όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Ο αστυφύλακας Κρίστιαν Γουάιτ, ο οποίος αποπέμφθηκε από το Σώμα αφού καταδικάστηκε για τον θάνατο της Κλερ Νάουλαντ το 2023, κλήθηκε αντίθετα να παράσχει κοινωφελή εργασία 425 ωρών.

Taser cop avoids jail for killing 95-year-old Clare Nowlandhttps://t.co/ajDIWyEF67 — The Sydney Morning Herald (@smh) March 28, 2025

Ήταν ένα «φρικτό λάθος»

Κατά την ανάγνωση της απόφασής του σήμερα ο δικαστής Χάρισον είπε ότι ο Γουάιτ διέπραξε ένα «φρικτό λάθος».

Ωστόσο, δεν του επέβαλε ποινή φυλάκισης λέγοντας ότι αυτό θα ήταν «δυσανάλογο με την αντικειμενική σοβαρότητα του παραπτώματος» και ότι η πράξη του δεν ήταν προμελετημένη, αλλά σημειώθηκε ενόσω επιτελούσε το αστυνομικό του έργο.

Ο συνηγόρος υπεράσπισης του Γουάιτ, Γουόρικ Άντερσον, δήλωσε ότι ο πελάτης του και η οικογένειά του «ανακουφίστηκαν πολύ» από το αποτέλεσμα. Ωστόσο μέλη της οικογένειας της Νάουλαντ, που παρίσταντο στην αίθουσα του δικαστηρίου για να ακούσουν την απόφαση, ξέσπασαν σε κλάματα κατά την ανάγνωσή της.

Breaking: The family of 95-year-old Clare Nowland, who was Tasered by former NSW Police officer Kristian White, has expressed outrage after he avoided jail for her killing, describing it as a “slap on the wrist”.https://t.co/weZxxDw4Tz — Brisbane Times (@brisbanetimes) March 28, 2025

«Η απόφαση ήταν υπερβολικά επιεικής για κάποιον που σκότωσε τη μητέρα μας...Χρειάζομαι χρόνο για να το επεξεργαστώ. Αυτό που θέλαμε ήταν μια δίκαιη απόφαση», δήλωσε ο μεγαλύτερος γιος του θύματος, Μάικλ, έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο Σίδνεϊ.

Μετά την ανακοίνωση της αθωωτικής για τον αστυνομικό απόφασης, χρήστες στα social media εξέφρασαν την απογοήτευσή τους.

«Αυτή είναι η 98χρονη μαμά μου! Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι απειλή! Το σύστημα δικαιοσύνης έχει κολλήσει! Δημοσιεύστε τα πλάνα της κάμερας σώματος για να δείξετε πόσο σκουπίδι ήταν ο αστυνομικός!» έγραψε χαρακτηριστικά ένας από αυτούς.

Thisis my 98year old Mum! There’s no way she could be a threat! @ChrisMinnsMP @nswpolice The justice system is fooked! Release the bodycam footage to show how much of a scumbag the police officer was!

RIP #ClareNowland #justiceforclare pic.twitter.com/OCsG2l4JNY — Nick R - (Told, you ,so) (@nickr2211) March 28, 2025

Το απίστευτο περιστατικό

Ο 35χρονος Γουάιτ κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου αφού χτύπησε με όπλο taser την Νάουλαντ στον οίκο ευγηρίας Yallambee Lodge τον Μάιο του 2023.

Ο Γουάιτ είχε κληθεί να μεταβεί στο γηροκομείο όταν το προσωπικό βρήκε τη Νάουλαντ, η οποία εμφάνιζε συμπτώματα άνοιας, να περιφέρεται κρατώντας ένα κουζινομάχαιρο.

Οπτικό υλικό από την κάμερα που έφερε πάνω του ο αστυνομικός δείχνει ότι υπήρξαν ολιγόλεπτες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Γουάιτ και της Νάουλαντ και στη συνέχεια ακούγεται εκείνος να χρησιμοποιεί μια χυδαία έκφραση ("Μπα, γ..... το") και να χτυπάει την γυναίκα που ήταν προγιαγιά με το taser.

Η γυναίκα ζύγιζε 47,5 κιλά και μπορούσε να περπατήσει μόνο με τη βοήθεια περιπατητήρα (πι).

Η Νάουλαντ έπεσε προς τα πίσω και χτύπησε το κεφάλι της στο πάτωμα. Κατέληξε στο νοσοκομείο μια εβδομάδα αργότερα.

Πηγή: skai.gr

