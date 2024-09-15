Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Ρωσία κατέρριψε 29 ουκρανικά drones που στόχευαν επτά ρωσικές περιοχές

Δεκαπέντε από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία

drones

Οι ρωσικές μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν 29 drones που εκτόξευσε η Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με στόχο επτά ρωσικές περιοχές, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεκαπέντε από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν στις περιοχές Σμολένσκ, Ορλόφ Μπέλγκοροντ, Καλούγκα και Ροστόφ, ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Drones Ρωσία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark