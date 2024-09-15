Η Ρωσία κατέρριψε 29 ουκρανικά drones που στόχευαν επτά ρωσικές περιοχές

Οι ρωσικές μονάδες αεράμυνας κατέστρεψαν 29 drones που εκτόξευσε η Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας με στόχο επτά ρωσικές περιοχές, ανακοίνωσε την Κυριακή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Δεκαπέντε από τα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, ενώ τα υπόλοιπα καταστράφηκαν στις περιοχές Σμολένσκ, Ορλόφ Μπέλγκοροντ, Καλούγκα και Ροστόφ, ανέφερε το υπουργείο στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.