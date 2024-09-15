Η Βόρεια Κορέα εγείρει την μεγαλύτερη απειλή για την Ουκρανία, δηλώνει ο αρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών

Μεταξύ των συμμάχων της Μόσχας, η Βόρεια Κορέα αντιπροσωπεύει «το μεγαλύτερο πρόβλημα» για το Κίεβο λόγω των μαζικώψν παραδόσεων βλημάτων πυροβολικού στη Ρωσία, η οποία τα χρησιμοποιεί στο ουκρανικό μέτωπο, δήλωσε σήμερα ο στρατηγός Κιρίλο Μπουντάνοφ, ο αρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της GUR.

«Από όλους τους συμμάχους της Ρωσίας, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι η Βόρεια Κορέα, επειδή με τον όγκο των στρατιωτικών προϊόντων που προμηθεύουν, επηρεάζουν ουσιαστικά την ένταση των μαχών», δήλωσε σε διάσκεψη για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Γιάλτας που διεξάγεται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι αρχές της Βόρειας Κορέας «παρέχουν τεράστιους όγκους πυρομαχικών πυροβολικού (...) αυτό είναι κρίσιμο για εμάς», δήλωσε ο Μπουντάνοφ. «Δυστυχώς, (...) δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό τώρα», παραδέχτηκε.

«Το γεγονός ότι προμηθεύουν επίσης βαλλιστικούς πυραύλους είναι δυσάρεστο, αλλά» λιγότερο σοβαρό λόγω της μικρότερης ποσότητας που παρέχουν, τόνισε ο αρχηγός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα έχουν κατηγορήσει την Πιονγκγιάνγκ ότι παρέχει πυρομαχικά και πυραύλους στη Ρωσία για να υποστηρίξει την εισβολή της στην Ουκρανία.

Η Πιονγκγιάνγκ απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες, αλλά ο οργανισμός Conflict Armament Research τόνισε αυτή την εβδομάδα ότι αναλύσεις από συντρίμμια αποδεικνύουν ότι «πύραυλοι που παράγονται φέτος στη Βόρεια Κορέα χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία».

Ο Μπουντάνοφ τόνισε παράλληλα ότι η Ρωσία είχε «σημειώσει σημαντική πρόοδο» στην παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων Iskander και έχει πολλαπλιάσει τον αριθμό των εναέριων βομβών ολίσθησης, όπλων που χρησιμοποιεί ο ρωσικός στρατός για να πλήξει μη στρατιωτικούς στόχους και στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία.

«Βλέπουμε τώρα ξεκάθαρα τη μαζική χρήση πυραύλων Iskander-M» σε ολόκληρη την Ουκρανία, ενώ «οι κατευθυνόμενες βόμβες αποτελούν τεράστιο πρόβλημα στην πρώτη γραμμή» όπου εκτοξεύονται κατά ουκρανικών στρατευμάτων, είπε.

Ωστόσο, ο στρατηγός εκτίμησε ότι η Ρωσία, επί του παρόντος στην επίθεση στο μέτωπο στην Ουκρανία, θα προσπαθήσει να τερματίσει τον πόλεμο «πριν από το 2026» για να αποφύγει να δει τις θέσεις της να αποδυναμώνονται λόγω της συσσώρευσης οικονομικών προβλημάτων που οφείλονται κυρίως στις δυτικές κυρώσεις και στα προβλήματα της επιστράτευσης, με φόντο μεγάλο αριθμό απωλειών στο μέτωπο.

Ο αρχηγός της GUR, το τμήμα του οποίου είναι γνωστό για τολμηρές επιχειρήσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, παραμέρισε τους φόβους της Δύσης για κλιμάκωση αυτής της χειρότερης ένοπλης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Όλα αυτά τα διλήμματα: θα υπάρξει ή όχι κλιμάκωση; (...) Δεν θα υπάρξει», είπε, καλώντας τους Δυτικούς «να μην φοβούνται» να οπλίσουν καλύτερα την Ουκρανία.

Εξουθενωμένοι από δυόμισι χρόνια πολέμου, Ουκρανοί θα συνεχίσουν να πολεμούν, διαβεβαίωσε ο στρατηγός. «Παλεύουμε για τη γη μας και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν μπορούμε να πούμε: "Κουράστηκα, αυτό είναι όλο, φεύγω (...). Αυτό είναι το ισχυρό μας σημείο", είπε.

Πηγή: skai.gr

