Αϊτή: Τουλάχιστον 24 νεκροί από την έκρηξη σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 40 τραυματίστηκαν – εκ των οποίων ορισμένοι υπέστησαν πολύ σοβαρά εγκαύματα – από την έκρηξη σε βυτιοφόρο μεταφοράς καυσίμων στην Αϊτή, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας σε αυτήν τη χώρα της Καραϊβικής.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που πλήθος προσπαθούσε να συλλέξει καύσιμα που διέρρεαν από τη δεξαμενή φορτηγού το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω τροχαίου στην περιοχή Μιραγκοάν, 100 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς.

Η ταυτοποίηση των νεκρών είναι δύσκολη καθώς τα πτώματα ήταν απανθρακωμένα. «Υπήρχε πολύς κόσμος. Όσοι ήταν κοντά στο φορτηγό, απανθρακώθηκαν», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Οι παραδόσεις καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή είχαν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα βυτιοφόρα μεταφέρονταν με πορθμεία για να αποφύγουν τις οδικές αρτηρίες που ελέγχουν πάνοπλες συμμορίες.

Σε παρόμοιο περιστατικό που συνέβη το 2021 στην Αϊτή, περίπου 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε όταν περαστικοί προσπαθούσαν να μαζέψουν καύσιμα που διέρρεαν από βυτιοφόρο το οποίο είχε ανατραπεί σε δρόμο της πόλης Καπ Αϊτιέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

