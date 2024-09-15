Ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και πέντε πρώην υπουργοί Άμυνας της Βρετανίας έχουν παροτρύνει τον Κιρ Στάρμερ να επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους εντός του ρωσικού εδάφους, ακόμη και χωρίς το πράσινο φως από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Sunday Times.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, πέντε πρώην υπουργοί Άμυνας – οι Γκραντ Σπας, Μπεν Γουάλας, Γκάβιν Ουίλιαμσον, Πένι Μόρντοντ και Λίαμ Φοξ – προτρέπουν τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να μην διστάσει να ανάψει το πράσινο φως στο Κίεβο για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποιώντας πως «περαιτέρω καθυστέρηση θα ενθαρρύνει τον πρόεδρο (της Ρωσίας) Πούτιν».

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει εδώ και μήνες έκκληση στους συμμάχους να επιτρέψουν στο Κίεβο να εκτοξεύσει δυτικούς πυραύλους εναντίον στόχων στη Ρωσία, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων αμερικανικούς ATACMS και βρετανικούς Storm Shadow, προκειμένου να περιορίσει τη δυνατότητα των ρωσικών δυνάμεων να εξαπολύουν επιθέσεις στη χώρα του.

Ο Στάρμερ συζήτησε το θέμα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, κατά τη συνάντηση που είχαν στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, αλλά δεν ανακοινώθηκε πως έλαβαν κάποια απόφαση.

Ορισμένοι αμερικανοί αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχε η χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς στον αγώνα που δίνουν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εναντίον των ρώσων εισβολέων.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προειδοποιήσει πως εάν η Δύση επιτρέψει στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που του προμηθεύει για να πλήξει στόχους στο ρωσικό έδαφος, αυτό θα σήμαινε πως «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.