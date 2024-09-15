Πύραυλος εδάφους - εδάφους εκτοξεύτηκε από την Υεμένη και χτύπησε ακατοίκητη περιοχή στο κεντρικό Ισραήλ χωρίς να προκαλέσει κανένα τραυματισμό, ανέφερε την Κυριακή ο ισραηλινός στρατός.

Λίγο νωρίτερα, έπειτα από μήνες, ήχησαν σειρήνες που προειδοποίησαν για επικείμενη αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ και στο κεντρικό Ισραήλ, με τους κατοίκους να σπεύδουν να προστατευθούν σε καταφύγια.

«Μετά τις σειρήνες που ήχησαν πριν από λίγο στο κεντρικό Ισραήλ, ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους εντοπίστηκε να περνά στο κεντρικό Ισραήλ από τα ανατολικά και έπεσε σε ανοιχτή περιοχή. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί» ανέφερε ο στρατός.

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή, οι οποίες σύμφωνα με τον στρατό προήλθαν από αναχαιτιστές πυραύλων που είχαν εκτοξευθεί. Πρόσθεσε ότι οι προστατευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τους κατοίκους του Ισραήλ παρέμειναν αμετάβλητες.

Τον Ιούλιο, οι Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν drone μεγάλης εμβέλειας στο Τελ Αβίβ, σκοτώνοντας έναν άνδρα και τραυματίζοντας άλλους τέσσερις.

Το Ισραήλ απάντησε με μια μεγάλη αεροπορική επιδρομή σε στρατιωτικούς στόχους των Χούθι κοντά στο λιμάνι Χοντέιντα της Υεμένης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας 87.

Πηγή: skai.gr

