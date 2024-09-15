Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απορρίπτει τις κατηγορίες της Βενεζουέλας περί συνωμοσίας με στόχο την ανατροπή του Μαδούρο

Η αμερικανική διπλωματία απέρριψε χθες Σάββατο τις «κατηγορηματικά ψευδείς» κατηγορίες της Βενεζουέλας περί «εμπλοκής» των ΗΠΑ σε «συνωμοσία» με στόχο την «ανατροπή» του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ είπε το βράδυ του Σαββάτου ότι ενημερώθηκε για τη «σύλληψη» ενός «αμερικανού στρατιωτικού» στη Βενεζουέλα και αναφέρθηκε σε «ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για την κράτηση άλλων δύο αμερικανών υπηκόων».

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, αυτοί οι τρεις Αμερικανοί συνελήφθησαν μαζί με δύο Ισπανούς και έναν Τσέχο, κατηγορούμενοι όλοι ότι συνδέονται με υποτιθέμενο σχέδιο συνωμοσίας με στόχο την «αποσταθεροποίηση» της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

