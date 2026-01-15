Λογαριασμός
Η Ρωσία χτύπησε με βαλλιστικό πύραυλο λιμάνι στην περιφέρεια της Οδησσού- Δείτε φωτογραφίες

Από το ρωσικό χτύπημα, τραυματίστηκε ένας άνθρωπος ένω υπέστησαν ζημιές οι υποδομές του λιμανιού και σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου

Η Ρωσία έπληξε με βαλλιστικό πύραυλο λιμάνι στην Οδησσό

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε υποδομές του λιμανιού στη νότια ουκρανική πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολεξίι Κουλέμπα.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από το πλήγμα σε προβλήτα, από την οποία πλοίο με σημαία Μάλτας ετοιμαζόταν να αποπλεύσει.

Παράλληλα, τρία εμπορευματοκυβώτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σημειώθηκε και διαρροή πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ρωσία Επίθεση Οδησσός πύραυλος
