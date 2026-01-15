Η Ρωσία έπληξε με βαλλιστικό πύραυλο λιμάνι στην Οδησσό

Ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε υποδομές του λιμανιού στη νότια ουκρανική πόλη Τσορνομόρσκ, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολεξίι Κουλέμπα.

Σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram, ανέφερε ότι ένα άτομο τραυματίστηκε από το πλήγμα σε προβλήτα, από την οποία πλοίο με σημαία Μάλτας ετοιμαζόταν να αποπλεύσει.

Παράλληλα, τρία εμπορευματοκυβώτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σημειώθηκε και διαρροή πετρελαίου.

😡 Russia attacked the port infrastructure of Chornomorsk with ballistic missiles, where a civilian ship under the flag of Malta was located, - Kuleba



One crew member was injured. He is currently receiving necessary assistance. The ship was preparing to transport container… pic.twitter.com/4omp4KHWaM — The Ukrainian Review (@UkrReview) January 15, 2026

Πηγή: skai.gr

