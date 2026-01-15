Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι τέσσερις μεγαλύτεροι αμερικανικοί αερομεταφορείς αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά 38,6 δισ. δολάρια για καύσιμα αεροσκαφών φέτος.

Πιο «λεπτοί» επιβάτες θα μπορούσαν να μειώσουν ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα του κλάδου έως και κατά 580 εκατ. δολάρια.

Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους ενδέχεται να εξοικονομήσει στις μεγαλύτερες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έως και 580 εκατομμύρια δολάρια σε κόστος καυσίμων μέσα στο τρέχον έτος, καθώς οι επιβάτες χάνουν βάρος και τα αεροσκάφη γίνονται ελαφρύτερα, σύμφωνα με ανάλυση της Jefferies.

Σε έναν κλάδο όπου οι αεροπορικές εταιρείες παραδοσιακά καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για τη μείωση του βάρους, όπως η αφαίρεση μιας ελιάς από τη σαλάτα, η κατάργηση των περιοδικών εν πτήσει, ή η στροφή σε εξαιρετικά λεπτά καθίσματα, η αυξημένη δημοτικότητα φαρμάκων όπως τα Ozempic και Wegovy θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις χωρίς εκπτώσεις στην εξυπηρέτηση, ή την ποιότητα.

Οι τέσσερις μεγαλύτεροι αμερικανικοί αερομεταφορείς, μεταξύ των οποίων οι United Airlines Holdings Inc. και Delta Air Lines Inc., αναμένεται να δαπανήσουν συνολικά 38,6 δισ. δολάρια για καύσιμα αεροσκαφών φέτος. Πιο «λεπτοί» επιβάτες θα μπορούσαν να μειώσουν ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα του κλάδου έως και κατά 580 εκατ. δολάρια, ανέφεραν οι αναλυτές, μεταξύ των οποίων και η Sheila Kahyaoglu, σε σχετική έκθεση.

«Με το φάρμακο πλέον διαθέσιμο και σε μορφή χαπιού και με τα ποσοστά παχυσαρκίας να μειώνονται, η ευρύτερη χρήση θα μπορούσε να έχει περαιτέρω επιπτώσεις στις περιφέρειες της μέσης», αναφέρεται στην ανάλυση.

Απώλεια βάρους της τάξης του 10% από τους επιβάτες θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση καυσίμων έως και 1,5% και να αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή κατά 4%, σύμφωνα με σημείωμα της 12ης Ιανουαρίου. Οι αναλυτές επεσήμαναν την τριετή μείωση του ποσοστού παχυσαρκίας στους ενήλικες στις ΗΠΑ, καθώς και τον διπλασιασμό του αριθμού των ενηλίκων που δηλώνουν ότι λαμβάνουν φάρμακα απώλειας βάρους.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν μέσες τυποποιημένες μετρήσεις βάρους, οι οποίες εκδίδονται από διεθνείς αεροπορικές αρχές, για να υπολογίζουν το βάρος των επιβατών κατά τον προσδιορισμό της ποσότητας καυσίμων που απαιτείται.

Οι αναλυτές πρόσθεσαν επίσης ότι οι εκτιμήσεις εξοικονόμησης δεν περιλαμβάνουν τυχόν απώλειες από τις πωλήσεις σνακ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.