Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει το Φιδονήσι

Οι ρωσικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εγκαταλείπουν το Φιδονήσι λίγες μέρες αφότου η Ουκρανία εξαπέλυσε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων στις εγκαταστάσεις τους. Το νησί των 100 στρεμμάτων έχει στρατηγική σημασία, απέχοντας 129 χιλιόμετρα από τα νότια παράλια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

«Την 30ή Ιουνίου, σε ένδειξη καλής θέλησης, οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις εκπλήρωσαν τους στόχους που είχαν ορισθεί στο Νησί των Φιδιών και απέσυραν την φρουρά τους από εκεί», υποστηρίζει το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή θα διευκολύνει τις εξαγωγές σιτηρών από την Ουκρανία.

Η Ρωσία κατέλαβε το νησί στις αρχές του πολέμου, και είχε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να διατηρήσει τον έλεγχό του παρά τις περιοδικές επιθέσεις από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Όμως η Ουκρανία την περασμένη εβδομάδα εξαπέλυσε μια μεγάλη επίθεση, καταστρέφοντας μια σειρά από ρωσικούς σταθμούς ανεφοδιασμού και αντιαεροπορικά συστήματα με ένα μπαράζ πυραύλων.

Η αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων αντιπροσωπεύει μια σημαντική απώλεια για τις δυνάμεις του Πούτιν τόσο από στρατηγικής άποψης, όσο και από άποψης γοήτρου. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γιέρμακ, δημοσίευσε ένα χαρούμενο μήνυμα μόλις έμαθε τα νέα.

"'ΚΑΜΠΟΥΜ! Δεν υπάρχουν πλέον ρωσικά στρατεύματα στο Φιδονήσι Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας έκαναν εξαιρετική δουλειά. Θα ακολουθήσουν περισσότερα ΚΑΜΠΟΥΜ νέα" έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

