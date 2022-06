Ο Ίλον Μασκ θα φάει… τη σκόνη μας, λέει η Volkswagen

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Volkswagen υποστηρίζει, σύμφωνα με τη «Daily Mail», ότι θα ξεπεράσει την Tesla μέχρι το 2025, επειδή ο «γίγαντας» των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα αποδυναμωθεί μετά την απόφαση του Ίλον Μασκ να ασχοληθεί με δύο κολοσσούς ταυτόχρονα.

«Η Volkswagen (VW) σχεδιάζει να ξεπεράσει την Tesla μέχρι το 2025 και θα το κάνει αυτό χτυπώντας όταν το σίδερο είναι καυτό». Η φιλόδοξη δήλωση έγινε από τον Herbert Diess, τον σημερινό πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου Volkswagen, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στα κεντρικά γραφεία της VW στο Wolfsburg της Γερμανίας.

Hello @Twitter! I’m here to make an impact with @VWGroup, especially on political issues. And, of course, to get some of your market shares, @elonmusk – after all, our ID.3 and e-tron have won the first markets in Europe. Looking forward to productive discussions!