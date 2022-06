Νέο πλήγμα για τον ρωσικό στόλο: Βυθίστηκε το μεταγωγικό πλοίο που κατευθυνόταν στο Φιδονήσι μετά από πυραυλικό χτύπημα

Ρωσικό μεταγωγικό πλοίο, το οποίο μετέφερε όπλα στο στρατηγικής σημασίας Φιδονήσι, κοντά στις ακτές της νότιας Ουκρανίας, βυθίστηκε αφού χτυπήθηκε από πυραύλους δυτικής κατασκευής, δήλωσε Oυκρανός αξιωματικός αργά το βράδυ χθες Παρασκευή .

Νωρίτερα χθες, είχε μεταδοθεί ότι το πλοίο Βασίλι Μπετς του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας υπέστη μεγάλες ζημιές όταν χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Harpoon, τους οποίους προμήθευσε στον ουκρανικό στρατό η Δανία, παρότι διέθετε αντιαεροπορικούς πυραύλους Tor.

Russian Black Sea tug Vasily Bekh (SB-739) is hit by what appears to be a Ukrainian antiship cruise missile pic.twitter.com/92so7ItWO7