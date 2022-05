Σε αντίποινα κατά Σόφιας και Βουκουρεστίου προχωρά η Ρωσία. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κήρυξε 10 διπλωματικούς υπαλλήλους της ρουμανικής πρεσβείας και έναν υπάλληλο της βουλγαρικής πρεσβείας στη Μόσχα ως «personae non gratae», σε δύο ανακοινώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.



Οι πρέσβεις της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κλήθηκαν στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών την Παρασκευή και ενημερώθηκαν για τους υπαλλήλους τους που κηρύχθηκαν «personae non gratae».



Στην ανακοίνωσή του για τη Ρουμανία, το ρωσικό υπουργείο σημείωσε ότι αυτό το μέτρο είναι απάντηση στην «αδικαιολόγητη απόφαση» που έλαβε στις 5 Απριλίου η ρουμανική πλευρά να κηρύξει 10 διπλωμάτες της ρωσικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι ως «personae non gratae».



Στην ανακοίνωση για τη Βουλγαρία, η Μόσχα χαρακτήρισε το μέτρο ως απάντηση στην «χωρίς λόγο απόφαση» της Βουλγαρίας να απελάσει Ρώσο διπλωμάτη από τη Σόφια.



