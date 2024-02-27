Η Ρωσία απαγορεύει τις εξαγωγές βενζίνης για έξι μήνες από την 1η Μαρτίου

Η Ρωσία σήμερα απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης για έξι μήνες από την 1η Μαρτίου για να διατηρήσει σταθερές τις τιμές εν μέσω της αυξανόμενης ζήτησης και να επιτρέψει τη συντήρηση των διυλιστηρίων στη χώρα που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο.

Η είδηση για την απαγόρευση, την οποία μετέδωσε πρώτος ο ρωσικός όμιλος ενημέρωσης RBC, επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπο Τύπου του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ.

Ο RBC επικαλούμενος ανώνυμη πηγή, έγραψε ότι ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ενέκρινε την απαγόρευση έπειτα από πρόταση που έκανε ο Νόβακ με επιστολή του με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου. Μια δεύτερη πηγή είπε στο Reuters ότι η απόφαση ελήφθη, αλλά το διάταγμα δεν έχει εκδοθεί.

«Προκειμένου να αντισταθμιστεί η υπερβολική ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα, είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση των τιμών στην εγχώρια αγορά», αναφέρει στην πρόταση ο Νόβακ όπως μετέδωσε ο RBC.

Η τιμή της βενζίνης είναι θέμα που απασχολεί αυτοκινητιστές και αγρότες στη Ρωσία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο, ενόψει των προεδρικών εκλογών της 15ης-17ης Μαρτίου, ενώ ορισμένα ρωσικά διυλιστήρια έχουν πληγεί από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών τους τελευταίους μήνες.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας βάζουν στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές σε μια προσπάθεια να καταστρέψουν την εφοδιαστική αλυσίδα και να πλήξουν το ηθικό του αντιπάλου, καθώς επιδιώκουν να αποκτήσουν το πάνω χέρι σε αυτόν τον πόλεμο, στον οποίο - δύο χρόνια μετά την έναρξή του - δεν διαφαίνεται τέλος σύντομα.

Οι εξαγωγές πετρελαίου, πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου, είναι μακράν το μεγαλύτερο εξαγώγιμο προϊόν της Ρωσίας - μια σημαντική πηγή εσόδων για την οικονομία του 1,9 τρισεκ. δολαρίων - και διασφαλίζουν στη Μόσχα κορυφαία θέση στην παγκόσμια ενεργειακή σκηνή.

Το Κρεμλίνο συνεργάζεται με την Σαουδική Αραβία, τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο, για να διατηρήσουν υψηλές τις τιμές στην ευρύτερη ομάδα του ΟΠΕΚ+ η οποία περιλαμβάνει τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών και βασικούς του συμμάχους.

Η Ρωσία έχει ήδη μειώσει εθελοντικά τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως κατά το πρώτο τρίμηνο, στο πλαίσιο των προσπαθειών του ΟΠΕΚ+ να στηρίξει τις τιμές.

ΒΕΝΖΙΝΗ

Οι κορυφαίοι παραγωγοί βενζίνης στη Ρωσία το 2023 ήταν το διυλιστήριο Omsk της Gazprom Neft, το διυλιστήριο πετρελαίου NORSI της Lukoil στο Νίζνι Νόβγκοροντ και το διυλιστήριο Ryazan της Rosneft.

Η Ρωσία το 2023 παρήγαγε 43,9 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και εξήγαγε περίπου 5,76 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή περίπου το 13% της παραγωγής της. Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ρωσικής βενζίνης είναι κυρίως αφρικανικές χώρες, όπως η Νιγηρία, η Λιβύη, η Τυνησία και επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ρωσία μείωσε τον περασμένο μήνα τις εξαγωγές βενζίνης σε χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών για να αντισταθμίσει τις έκτακτες επισκευές στα διυλιστήρια εν μέσω πυρκαγιών και επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στις απώλειες περιλαμβάνεται η διακοπή λειτουργίας μιας μονάδας στο NORSI, το τέταρτο μεγαλύτερο διυλιστήριο της χώρας, που βρίσκεται κοντά στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ, περίπου 430 χιλιόμετρα (270 μίλια) ανατολικά της Μόσχας, έπειτα από φερόμενη τεχνική βλάβη.

Πέρυσι η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές βενζίνης μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοέμβριου προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι υψηλές εγχώριες τιμές και οι ελλείψεις.

Αυτήν τη περίοδο η απαγόρευση δεν θα αφορά τα κράτη μέλη της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης, την Μογγολία, το Ουζμπεκιστάν και δύο υποστηριζόμενες από την Ρωσία αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, την Νότια Οσετία και την Αμπχαζία.

Οι τιμές χονδρικής των καυσίμων στην Ρωσία έχουν αυξηθεί από τις αρχές του χρόνου. Σύμφωνα με τις τιμές της 26ης Φεβρουαρίου στο χρηματιστήριο της Αγίας Πετρούπολης (SPIMEX), η τιμή της βενζίνης 92 οκτανίων αυξήθηκε κατά 22% από την 1η Ιανουαρίου, ενώ της βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε κατά 32%. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η απαγόρευση των εξαγωγών η τιμή της βενζίνης 92 οκτανίων μειώθηκε κατά 3,3%.

Η βενζίνη 95 οκτανίων στη Ρωσία κοστίζει περίπου 62 σεντς του δολαρίου το λίτρο, όταν στις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης η τιμή ξεπερνά τα 2,05 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

