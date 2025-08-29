Politico: Η απειρία του Γουίτκοφ εκτροχιάζει τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ρωσίας για την Ουκρανία

Η αποστολή του στενού συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, να μεσολαβήσει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχει βρεθεί στο στόχαστρο κριτικής από Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες και Κίεβο, με αξιωματούχους να καταγγέλλουν την απειρία, τις αστοχίες και την τάση του να υιοθετεί τα ρωσικά αφηγήματα.

Η αιφνιδιαστική σύνοδος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο Άνκορατζ θα μπορούσε να είχε αποτελέσει κορυφαίο επίτευγμα για τον Στιβ Γουίτκοφ, τον επιχειρηματία που έγινε διπλωμάτης και διευκόλυνε τη συνάντηση.

Ωστόσο, οι υποσχέσεις για επόμενες συναντήσεις μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποιήθηκαν, τα αιτήματα για κατάπαυση του πυρός εγκαταλείφθηκαν, οι απειλές για σκληρά μέτρα εξαφανίστηκαν και η ομάδα του Τραμπ δεν έχει παρουσιάσει ξεκάθαρο οδικό χάρτη.

Ορισμένοι απογοητευμένοι Αμερικανοί, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι μέρος του προβλήματος είναι η ατομική προσέγγιση του Στιβ Γουίτκοφ, ειδικού απεσταλμένου του Τραμπ για τις ειρηνευτικές αποστολές και βασικού διαπραγματευτή στο ουκρανικό ζήτημα. Σύμφωνα με επτά πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, ο Γουίτκοφ αρνήθηκε να συμβουλευτεί ειδικούς και συμμάχους, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται άλλοτε απληροφόρητος και άλλοτε απροετοίμαστος. Δύο εξ αυτών σημείωσαν ότι προσεγγίζει τη σύγκρουση «μέσα από το πρίσμα του real estate», σαν να επρόκειτο για μια διαμάχη ακινήτων.

Ο «αντισυμβατικός μεσολαβητής» του Τραμπ έχει συναντηθεί πέντε φορές με τον Πούτιν τους τελευταίους έξι μήνες, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να μετατρέψει την πρόσβασή του στον Ρώσο ηγέτη σε απτό αποτέλεσμα για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα εμπόδια για να αποφέρει η σύνοδος του Άνκορατζ συγκεκριμένα αποτελέσματα ήταν πολλά, με σημαντικότερο την απροθυμία του Πούτιν να προχωρήσει σε ουσιαστικές παραχωρήσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Όμως αρκετοί από όσους γνωρίζουν τον ρόλο του Γουίτκοφ στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία εκτιμούν ότι ο ίδιος έκανε ακόμη δυσκολότερη τη διαδικασία.

Ο Γουίτκοφ, πάντως, συνεχίζει να προσπαθεί να βρει διαύλους.

Την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη, ο Στιβ Γουίτκοφ συναντά τον Αντρίι Γερμάκ, επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να δρομολογηθούν τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας πριν από μια πιθανή τριμερή σύνοδο κορυφής. Οι προκαταρκτικές αυτές συζητήσεις μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών αξιωματούχων, εφόσον πραγματοποιηθούν, αναμένεται να καλύψουν ζητήματα εδαφών, εγγυήσεις ασφαλείας και άλλα θέματα, προετοιμάζοντας το έδαφος για συνομιλίες σε ανώτερο επίπεδο, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι και να δημιουργήσουμε την ευκαιρία για μια επιτυχημένη συνάντηση», δήλωσε ο Γουίτκοφ σε συνέντευξή του.

Όπως αναφέρει σε άρθρο του το Politico, επικαλούμενο 13 πρόσωπα, ανάμεσά τους Αμερικανούς και ξένους αξιωματούχους, ο πόλεμος είναι πολύ πιο περίπλοκος απ’ όσο φαίνεται να αντιλαμβάνεται ο στενός συνεργάτης του Τραμπ, τον οποίο κατηγορούν για την αδυναμία των αμερικανικών προσπαθειών να αποσπάσουν ουσιαστικές παραχωρήσεις από τη Μόσχα.

«Η απειρία του είναι εμφανής· έχει την προσοχή του προέδρου, αυτό είναι ξεκάθαρο, αλλά υπάρχει σύγχυση για το τι ακριβώς έχει ειπωθεί και συμφωνηθεί», ανέφερε ένα από τα άτομα που μίλησαν στο Politico για το ζήτημα.

Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης υπερασπίστηκε την προσέγγιση του Γουίτκοφ, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα της διπλωματίας του «μιλούν από μόνα τους, με τη μορφή της ιστορικής διμερούς συνάντησης μεταξύ Τραμπ και Πούτιν και των Ευρωπαίων ηγετών που βρέθηκαν στον Λευκό Οίκο λιγότερο από 48 ώρες αργότερα».

Αυτό δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ως επιτυχία, λένε οι επικριτές του.

«Λειτουργεί σαν ένας απρόβλεπτος παίκτης», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του διπλωματικού του στυλ. «Μιλά με όλους αυτούς τους ανθρώπους, αλλά κανείς δεν ξέρει τι λέει σε αυτές τις συναντήσεις. Δηλώνει κάτι δημόσια και μετά αλλάζει γνώμη. Είναι δύσκολο να υπάρξει συνέχεια σε αυτό».

Το γραφείο του Γουίτκοφ στην Ουάσιγκτον λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό, χωρίς ανθρώπους με εξειδίκευση στη Ρωσία ή εμπειρία σε περίπλοκες διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Παράλληλα, σύμφωνα με πέντε άτομα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις, έχει αρνηθεί να κάνει τις συνήθεις διαβουλεύσεις με ειδικούς για τη Ρωσία και την Ουκρανία, εντός ή εκτός κυβέρνησης.

Διαφορετικές αναγνώσεις της επιτυχίας

Η σύνοδος στην Αλάσκα ξεχώρισε εν μέρει για το πόσο μικρή προετοιμασία είχε προηγηθεί. Συνήθως, πριν από μια συνάντηση τόσο υψηλού επιπέδου, υπουργοί Εξωτερικών και υπηρεσιακά στελέχη χαμηλότερου βαθμού καταλήγουν σε συμφωνία για τη «χορογραφία» και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ώστε η συνάντηση να είναι παραγωγική και ουσιαστική.

Ο νέος στόχος οργάνωσης τεχνικών συναντήσεων σε χαμηλότερο επίπεδο δείχνει ότι η ομάδα του Γουίτκοφ ίσως επιστρέφει σε μια πιο παραδοσιακή προσέγγιση, αποτελώντας στροφή σε σχέση με την προηγούμενη εμμονή του Λευκού Οίκου στη σημασία της άμεσης συνάντησης των ηγετών.

Δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης τόνισε ότι ο Γουίτκοφ έχει άφθονη πρόσβαση σε τεχνογνωσία, προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών και ασκούντα καθήκοντα συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και με στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας πριν από συνομιλίες με τον Πούτιν και άλλους ηγέτες.

Ως ένδειξη επιτυχίας του Γουίτκοφ, ο αξιωματούχος επικαλέστηκε δηλώσεις του προέδρου της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος είπε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο πριν από 11 ημέρες: «Τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε πιθανώς περισσότερη πρόοδο για τον τερματισμό του πολέμου απ’ ό,τι τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια».

Μετά την ενημέρωση για το ρεπορτάζ του Politico, ο Λευκός Οίκος απέστειλε δηλώσεις από έξι πρόσωπα που επαινούν τον Γουίτκοφ. Σε μία από αυτές, ο Βρετανός σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Τζόναθαν Πάουελ, ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ «κατάφερε να ανοίξει πόρτες που κανείς άλλος δεν μπορούσε» και ότι «είναι ακριβώς ο τύπος ανθρώπου» που φέρνει αποτελέσματα στη διπλωματία, εστιάζοντας «στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ βασικών ηγετών … και κινούμενος αθόρυβα για να κλείσει μια συμφωνία».

Σε άλλη δήλωση, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε: «Ο Γουίτκοφ έχει σημειώσει περισσότερη πρόοδο προς τον τερματισμό της αιματοχυσίας στην Ουκρανία απ’ όλους τους επικριτές του μαζί».

«Ελεύθερη προσέγγιση»

Άνθρωποι που γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας του Στιβ Γουίτκοφ τον παρομοιάζουν με την «ελεύθερη» προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ στις επιχειρήσεις.

Το προσωπικό του, στον βαθμό που υπάρχει, συχνά δεν γνωρίζει πού βρίσκεται ή τι κάνει, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που έχουν γνώση της λειτουργίας του γραφείου. Όπως αναφέρουν, περνά τον περισσότερο χρόνο του στο γραφείο του στον Λευκό Οίκο, ενώ η υπόλοιπη ομάδα του στεγάζεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Το πρόβλημα είναι ότι ο Γουίτκοφ δεν είναι σταθερά απασχολημένος. Μπορεί να πεταχτεί για μια συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να πει διάφορα πράγματα, χωρίς να ενημερώσει κανέναν για το τι πραγματικά συνέβη και μετά να επιστρέψει στη ζωή του. Στο μεταξύ, οι Ρώσοι έρχονται και λένε ‘ο Γουίτκοφ είπε αυτό…’ κι εσύ δεν ξέρεις αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά δεν μπορείς να πάρεις επίσημη ενημέρωση από τους ίδιους», ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος.

Κατά καιρούς, ο Γουίτκοφ φαίνεται να δυσκολεύεται να εστιάσει σε περισσότερα από ένα ζητήματα τη φορά, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο και ακόμη ένα πρόσωπο. Όταν υπάρχει καταιγισμός εξελίξεων σε έναν φάκελο, για παράδειγμα στη Γάζα, στο Ιράν ή στην Ουκρανία, οι άλλες προτεραιότητες μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Δεν είναι φανατικός μελετητής των ενημερωτικών δελτίων πληροφοριών και δεν τα διαβάζει καθημερινά, σύμφωνα με τον δεύτερο αξιωματούχο.

Σπάνια ελέγχει τα υπηρεσιακά του email, ανέφεραν ακόμη μία πηγή και ο Αμερικανός αξιωματούχος που γνωρίζει τον ρόλο του.

Ωστόσο, δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης απέρριψε αυτόν τον χαρακτηρισμό, τονίζοντας ότι ο Γουίτκοφ ελέγχει καθημερινά τα email του και λαμβάνει καθημερινή ενημέρωση πληροφοριών. Μετά την κριτική που είχε δεχθεί για τη χρήση του μεταφραστή του Πούτιν στη Ρωσία, πλέον χρησιμοποιεί μεταφραστή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στις επίσημες συναντήσεις.

Νέες θέσεις, νέες προκλήσεις

Μέρος του προβλήματος για τον Στιβ Γουίτκοφ ίσως σχετίζεται με τον τρόπο που ανέλαβε τον ρόλο του ως επικεφαλής διαπραγματευτής για την Ουκρανία. Κατά τη μεταβατική περίοδο μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ τον όρισε ειδικό απεσταλμένο για τη Μέση Ανατολή, ενώ τον Κιθ Κέλογκ τον διόρισε ειδικό απεσταλμένο για τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Τότε, πολλοί από τους ειδικούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τη Ρωσία και την Ουκρανία επέλεξαν να συνεργαστούν με τον Κέλογκ, όπως δήλωσε δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ωστόσο, ο Κέλογκ παραγκωνίστηκε από τις διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα έπειτα από παράπονα της Ρωσίας, όπως είχε αποκαλύψει το Politico. Ο Γουίτκοφ κατέληξε έτσι να είναι ο de facto ενδιάμεσος με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία τον Φεβρουάριο, όπου εξασφάλισε την απελευθέρωση ενός Αμερικανού δασκάλου και ξεκίνησε μια πολύμηνη προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τη Μόσχα.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος του εξειδικευμένου προσωπικού για τη Ρωσία και την Ουκρανία παρέμεινε στο γραφείο του Κέλογκ, αφήνοντας το γραφείο του Γουίτκοφ χωρίς ειδικούς για την περιοχή, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο. Η κατάσταση αυτή δεν έχει αλλάξει, ακόμη κι αν η αρμοδιότητά του έχει πλέον επεκταθεί σε «ειδικό απεσταλμένο για ειρηνευτικές αποστολές», που περιλαμβάνει μια σειρά από διεθνείς κρίσεις.

Δυσαρέσκεια και στη ρωσική πλευρά

Οι Ρώσοι συνομιλητές του Στιβ Γουίτκοφ εμφανίζονται επίσης απογοητευμένοι, κυρίως λόγω της αδυναμίας του να μεταφέρει με ακρίβεια τα μηνύματα και τις «κόκκινες γραμμές» του Βλαντίμιρ Πούτιν στον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις διπλωματικές του επαφές και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ρώσοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ έστειλε κάποιον που βρίσκεται κοντά του και μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του, αλλά ανησυχούν ότι ο Γουίτκοφ δεν κατανοεί πλήρως όσα του μεταφέρει ο Πούτιν.

Ο Γουίτκοφ επισκέφθηκε τη Μόσχα αυτόν τον μήνα σε μια προσπάθεια να επιτύχει πρόοδο με τον Πούτιν πριν λήξει η προθεσμία του Τραμπ για βαρείς δασμούς στους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.

Μετά την επίσκεψή του τον Αύγουστο, ο Γουίτκοφ ήταν πεπεισμένος ότι η Ρωσία είχε συμφωνήσει σε σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, εκτίμηση που τον οδήγησε να συμβουλεύσει τον Τραμπ να παραχωρήσει στον Πούτιν τη διμερή συνάντηση που επί χρόνια επιδίωκε, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Όταν επέστρεψε στις ΗΠΑ, τόσο ο Γουίτκοφ όσο και ο Τραμπ διαφήμισαν αυτές τις «παραχωρήσεις» για εδάφη στην ανατολική Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι και Ουκρανοί συνομιλητές του, ωστόσο, δεν συμμερίστηκαν την ίδια άποψη, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο και άλλα άτομα με γνώση της διπλωματίας.

Ο Γουίτκοφ απέρριψε την κριτική ότι διαστρέβλωσε το μήνυμα της Μόσχας. «Έχω τεράστια στήριξη από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, από πολλούς ειδικούς στη Ρωσία. Υπάρχουν πολλοί εξαιρετικά έξυπνοι άνθρωποι στο σύστημά μας. Και κανένας, ούτε ένας από την αμερικανική πλευρά, δεν μου είπε ποτέ: «εδώ έκανες λάθος», δήλωσε.

Στις συνομιλίες, η Ρωσία πρότεινε αυτό που η κυβέρνηση Τραμπ θεωρεί σημαντικό συμβιβασμό, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι ΗΠΑ θα αναγνώριζαν τον ρωσικό έλεγχο επί του Λουχάνσκ, της Κριμαίας και του Ντονέτσκ στα επίσημα σύνορά του και στη Χερσώνα και στη Ζαπορίζια στη γραμμή επαφής, δηλαδή στη γραμμή των μαχών.

«Ποτέ στο παρελθόν δεν είχε γίνει συζήτηση για τέτοιο συμβιβασμό στις περιοχές αυτές», σημείωσε ο ίδιος αξιωματούχος.

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι και Ουκρανοί εταίροι της Ουάσιγκτον δεν το θεωρούν ουσιαστική υποχώρηση από τη Ρωσία, σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο. Μια τέτοια συμφωνία θα απαιτούσε από την Ουκρανία να αποσυρθεί από ορισμένα από τα πιο ισχυρά οχυρωμένα εδάφη της στο Ντονέτσκ, κάτι που το Κίεβο και οι σύμμαχοί του βλέπουν ως νομιμοποίηση της αρπαγής εδαφών του Πούτιν.

Τα σημεία συζήτησης με τον Πούτιν

Υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις που προκάλεσαν απογοήτευση σε Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σε συνέντευξή του στο CNN, μετά τη σύνοδο Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι η Μόσχα είχε αποδεχθεί την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, βασισμένων στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων.

Ωστόσο, δύο άτομα με γνώση του θέματος υποστήριξαν ότι η Ρωσία είχε στην πραγματικότητα επαναφέρει όρους αντίστοιχους με εκείνους που είχε προτείνει το 2022, στις αποτυχημένες τότε ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, δηλαδή η Ουκρανία να διαθέτει μια «δύναμη αποτροπής», αλλά η Ρωσία να έχει δικαίωμα βέτο στη χρήση της.

Όπως το έθεσε χαρακτηριστικά ένας από τους συνομιλητές με γνώση των διαπραγματεύσεων «άλλο τι λέει η Ρωσία, και άλλο τι εννοεί».

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής διοίκησης υπερασπίστηκε τον Γουίτκοφ λέγοντας ότι «κατανοεί όλες τις πολυπλοκότητες».

Όταν ταξιδεύει στη Μόσχα, ο Γουίτκοφ χρησιμοποιεί το δικό του αεροπλάνο και δεν συνοδεύεται από συμβούλους πολιτικής. Έχει μαζί του μόνο τον διευθυντή του γραφείου του, έναν μεταφραστή και προσωπικό ασφαλείας, σύμφωνα με δύο πηγές και τον ίδιο αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε μάλιστα ότι καλύπτει ο ίδιος τα έξοδα.

Μετά τη συνάντηση στην Αλάσκα, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν στον Γουίτκοφ και τον Τραμπ τη στρατηγική σημασία του Ντονμπάς για την Ουκρανία, εξηγώντας ότι η παραχώρηση όλης της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που η Ρωσία δεν έχει καταλάβει, είναι απαράδεκτη για το Κίεβο.

«Φαίνεται να έχει υιοθετήσει το ψευδές ρωσικό αφήγημα ότι κερδίζουν στο μέτωπο, κάτι που όλοι ξέρουμε ότι δεν ισχύει», είπε ακόμη ένα πρόσωπο με γνώση των συζητήσεων.

Ο Γουίτκοφ απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό λέγοντας ότι «αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να φέρω τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, να περιορίσουμε τα ζητήματα και να τα φέρουμε σε ένα σημείο όπου θα μπορέσουμε να χτίσουμε πολιτικό κεφάλαιο και να λύσουμε αυτό το ανόητο πράγμα», ανέφερε.

Στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα, οι Ευρωπαίοι ηγέτες παρομοίασαν την παραχώρηση του Ντονμπάς με την παραχώρηση της Φλόριντα, ώστε να το εξηγήσουν με όρους κατανοητούς στον Τραμπ και τον Γουίτκοφ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων.

Κάποιοι από τους συμμάχους της Ουκρανίας πρότειναν ακόμη να συγκριθεί η περιοχή με τα Υψίπεδα του Γκολάν στο Ισραήλ, προκειμένου να υπογραμμιστεί η στρατηγική σημασία της σε μια περιοχή του κόσμου με την οποία ο Γουίτκοφ είναι πιο εξοικειωμένος.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας αναζητούν άλλες οδούς

Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ενθαρρυμένοι από την παρουσία κι άλλων στελεχών στη διαδικασία. Ο Κιθ Κέλογκ, που είχε παραγκωνιστεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά, κατάφερε να επιστρέψει πιο ενεργά στο προσκήνιο.

Ωστόσο, οι σύμμαχοι απογοητεύτηκαν όταν είδαν ότι ο Κέλογκ, του οποίου την προσέγγιση προτιμούν έναντι αυτής του Γουίτκοφ, αποκλείστηκε από το ταξίδι στην Αλάσκα, παρότι είχε αλλάξει το πρόγραμμά του για να συμμετάσχει.

Αργότερα, ο Κέλογκ συμμετείχε σε συναντήσεις με Ευρωπαίους στην Ουάσιγκτον, καθησυχάζοντας όσους θεωρούν ότι έχει πιο ρεαλιστική αντίληψη για τον πόλεμο σε σχέση με τον Γουίτκοφ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Παρά τα λάθη με τη Ρωσία, Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι που η εντατική διπλωματία των τελευταίων εβδομάδων έχει οδηγήσει σε σοβαρή συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας και για το τι θα δεσμευθούν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη.

Ωστόσο, όπως σημειώνουν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, η διαδικασία αυτή καθοδηγείται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου στρατηγό Νταν Κέιν, με τους οποίους προτιμούν να συνεργάζονται καθώς θεωρούν ότι έχουν πιο καθαρή εικόνα του πολέμου.

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, ελπίζει ότι η συνάντηση του Γουίτκοφ την Παρασκευή θα φέρει νέες επιλογές. Ουκρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συνάντηση ακολουθεί την επίσκεψη του Γερμάκ και του γραμματέα του ουκρανικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ, στο Κατάρ, προκειμένου να εξετάσουν τη χώρα ως πιθανή τοποθεσία για συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν.

«Η κύρια εστίασή μας είναι να επαναλάβουμε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να συναντηθεί με τη Ρωσία σε προεδρικό επίπεδο, αλλά η Ρωσία συνεχίζει να καθυστερεί τη διαδικασία, εφευρίσκοντας συνεχώς νέα προσχήματα», είπε ο Ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ελπίζει ο Γουίτκοφ να δείξει δεκτικότητα στα επιχειρήματά τους.



Πηγή: skai.gr

