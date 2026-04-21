Η Ιταλία εγκάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τις προσβολές που απευθύνθηκαν κατά της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι, από φιλοκρεμλινικό Ρώσο τηλεοπτικό παρουσιαστή, δήλωσε την Τρίτη, 21 Απριλίου, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

«Κάλεσα τον Ρώσο πρέσβη στο Υπουργείο Εξωτερικών για να εκφράσω επίσημη διαμαρτυρία μετά τις εξαιρετικά σοβαρές και προσβλητικές δηλώσεις που έκανε ο παρουσιαστής Βλαντίμιρ Σολοβιόφ στη ρωσική τηλεόραση», έγραψε ο Αντόνιο Ταγιάνι στο X.

Σε ένα απόσπασμα διάρκειας ενός λεπτού, ο Σολοβιόφ έβρισε στα ιταλικά, αποκαλώντας τη Μελόνι «ηλίθια με δίπλωμα» και χρησιμοποιώντας ακόμη χειρότερους χαρακτηρισμούς.

Στα ρωσικά πρόσθεσε: «Η Μελόνι είναι ένα φασιστικό σκουπίδι, η οποία πρόδωσε τους ψηφοφόρους της, έχοντας κάνει προεκλογική εκστρατεία με εντελώς διαφορετικά συνθήματα. Η προδοσία είναι το μεσαίο της όνομα: πρόδωσε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο είχε προηγουμένως ορκιστεί πίστη».

Η Μελόνι ηγείται μιας δεξιάς κυβέρνησης που έχει παράσχει στρατιωτική και πολιτική βοήθεια στην Ουκρανία από τη ρωσική εισβολή, όμως στον κυβερνητικό της συνασπισμό συμμετέχει και το κόμμα Λέγκα, το οποίο έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με το Κρεμλίνο.

Πρόσφατα, έχει απομακρυνθεί από τον Τραμπ, πρώην στενό της σύμμαχο, παίρνοντας αποστάσεις από τον πόλεμο με το Ιράν και επικρίνοντας ανοιχτά τον Αμερικανό πρόεδρο για τις επιθέσεις του κατά του Πάπα Λέοντα.

Πηγή: skai.gr

