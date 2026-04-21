Μία από τις κόρες του Ντιέγκο Μαραντόνα, η Τζανίνα, κατήγγειλε την Τρίτη (21/4) στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του πατέρα της το 2020, μια «...πλήρη και φρικτή χειραγώγηση» της οικογένειας από την ιατρική ομάδα που πλαισίωνε τότε τον θρύλο του αργεντίνικου ποδοσφαίρου τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

«Η χειραγώγηση ήταν πλήρης και φρικτή, νιώθω σαν ανόητη», δήλωσε η 36χρονη Τζανίνα, στοχεύοντας ιδιαίτερα τρεις από τους κατηγορούμενους που δικάζονται στο Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, για αμέλειες που ενδέχεται να αποδείχθηκαν μοιραίες.

«Εμπιστεύτηκα αυτούς τους τρεις ανθρώπους και το μόνο που έκαναν ήταν να μας χειραγωγήσουν και να αφήσουν τον γιο μου χωρίς παππού», είπε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Επτά επαγγελματίες υγείας (γιατρός, ψυχίατρος, ψυχολόγος, νοσηλευτές) δικάζονται για την ενδεχόμενη ευθύνη τους στον θάνατο του Μαραντόνα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 60 ετών από καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πνευμονικό οίδημα, μόνος στο κρεβάτι κατοικίας που είχε ενοικιαστεί, όπου βρισκόταν σε ανάρρωση μετά από νευροχειρουργική επέμβαση χωρίς επιπλοκές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.