Η RAF στέλνει εξειδικευμένη ομάδα στο Βέλγιο για την αντιμετώπιση των drones

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσει μια εξειδικευμένη ομάδα της Βασιλικής Αεροπορίας για να συνδράμει στην προστασία του εναέριου χώρου του Βελγίου, μετά από μια σειρά θεάσεων «απειλητικών» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Την απόφαση αποκάλυψαν ο υπουργός άμυνας, Τζον Χίλι, και ο αρχηγός του επιτελείου άμυνας, Αρχιπτέραρχος σερ Ριτς Νάιτον.

Η βρετανική μονάδα, η οποία είναι χερσαία, διαθέτει εξοπλισμό ικανό να εντοπίζει και να εξουδετερώνει μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

Η αποστολή κρίθηκε αναγκαία μετά από επανειλημμένες εισβολές drones που προκάλεσαν σοβαρή αναστάτωση στις βελγικές αρχές. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα των drones ανάγκασε το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας κοντά στις Βρυξέλλες να διακόψει προσωρινά τη λειτουργία του, ενώ ανάλογα περιστατικά έχουν επηρεάσει και στρατιωτικές βάσεις του Βελγίου.

Προς το παρόν, δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές τις ενέργειες, ωστόσο οι υποψίες στρέφονται προς τη Ρωσία. Η βρετανική πλευρά σημειώνει ότι και άλλα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της Δανίας και της Γερμανίας, έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα.

Ο σερ Νάιτον, μιλώντας στο Sky News, επιβεβαίωσε το βελγικό αίτημα:

«Ο Βέλγος ομόλογός μου επικοινώνησε μαζί μου αυτή την εβδομάδα, ζητώντας τη βοήθειά μας για τον εντοπισμό και ενδεχομένως την εξουδετέρωση των drones», δήλωσε. «Συμφωνήσαμε με τον υπουργό άμυνας την Παρασκευή ότι θα στείλουμε τους ανθρώπους μας και τον εξοπλισμό μας στο Βέλγιο για να τους βοηθήσουμε με το τρέχον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εκεί».

Ο Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, τόνισε από την πλευρά του τον χαρακτήρα της συμμαχικής αλληλεγγύης:

«Όταν οι σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ καλούν, εμείς ανταποκρινόμαστε. Το Βέλγιο ζήτησε επείγουσα υποστήριξη για την αντιμετώπιση της δραστηριότητας απειλητικών drone στις στρατιωτικές του βάσεις, γι' αυτό έδωσα εντολή σε μια μικρή ομάδα ειδικών της RAF να αναπτυχθεί αμέσως».

Ο Χίλι κατέληξε: «Καθώς οι υβριδικές απειλές αυξάνονται, η δύναμή μας βρίσκεται στις συμμαχίες μας και στη συλλογική μας αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε, να αποτρέψουμε και να προστατεύσουμε τις κρίσιμες υποδομές και τον εναέριο χώρο μας».



Πηγή: skai.gr

