Η αποκάλυψη που έφερε στο φως η Telegraph μετά από έρευνα που πραγματοποίησε όπου φαίνεται να έχει μονταριστεί βίντεο από το BBC από ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ, έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στο βρετανικό κανάλι.

Η κρίση πυροδοτήθηκε από τη διαρροή ενός εσωτερικού υπομνήματος 19 σελίδων, το οποίο αποκάλυψε ότι η εκπομπή του BBC "Panorama" που μεταδόθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, μια βδομάδα πριν τις αμερικανικές εκλογές, «παραπλάνησε πλήρως» το κοινό.

Στο εν λόγω υλικό είχαν ενωθεί αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ τον Ιανουάριο του 2021,

Το ντοκιμαντέρ, το οποίο διερευνούσε τον ρόλο του Ντόναλντ Τραμπ στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου και την εισβολή στο Καπιτώλιο, κατηγορείται ότι συνέδεσε δύο διαφορετικά αποσπάσματα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η εκπομπή έδειξε τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει στους υποστηρικτές του ότι θα πάει μαζί τους στο Καπιτώλιο για «να πολεμήσουμε κολασμένα». Ωστόσο, παρέλειψε την ενότητα που ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα πορευόταν μαζί με τους υποστηρικτές του «για να ακουστούν οι φωνές σας ειρηνικά και πατριωτικά». Ουσιαστικά, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.

Την ίδια στιγμή, το υπόμνημα κάνει λόγο για «σοβαρή και συστημική» μεροληψία στην κάλυψη κρίσιμων θεμάτων όπως η Γάζα.

Ο Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην εξωτερικός σύμβουλος της επιτροπής κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων της BBC (EGSC), αναφέρει πως η εκπομπή «εμφάνισε τον Τραμπ να λέει» πράγματα που δεν είπε ποτέ».

Επίσης, στην έκθεση αναφέρεται πως τα πλάνα των διαδηλωτών που φαινόταν να έχουν εμπνευστεί από τον Τραμπ είχαν τραβηχτεί πριν την ομιλία.

Ο Πρέσκοτ, στη συνοδευτική του επιστολή προς το διοικητικό συμβούλιο του BBC, ανέφερε πως έγραψε την έκθεση επειδή απελπίστηκε με την «αδράνεια της διοίκησης της BBC όταν έρχονται στο φως ζητήματα». «Ήταν εντελώς παραπλανητικό να μονταριστεί το βίντεο με τον τρόπο που το μετέδωσε το Panorama» ανέφερε στην έκθεσή του.

Το μονταρισμένο βίντεο οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας σύμβουλου, Ντέμπορα Τέρνες.

Σε μήνυμα που απέστειλε στο προσωπικό το βράδυ της Κυριακής, ο Ντέιβι ανέφερε:

«Ήθελα να σας ενημερώσω ότι αποφάσισα να αποχωρήσω από το BBC μετά από 20 χρόνια. Αυτή είναι εξ ολοκλήρου δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο για την αταλάντευτη και ομόφωνη υποστήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων ημερών. Επεξεργάζομαι τους ακριβείς χρόνους με το συμβούλιο για να επιτραπεί μια ομαλή μετάβαση στον διάδοχό μου τους επόμενους μήνες».

Η Τέρνες, από την πλευρά της, ανέφερε στο δικό της σημείωμα αποχώρησης: «Η συνεχιζόμενη διαμάχη γύρω από το Panorama για τον Πρόεδρο Τραμπ έχει φτάσει σε ένα στάδιο όπου προκαλεί ζημιά στο BBC – έναν θεσμό που αγαπώ».

«Ως διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News, η ευθύνη σταματά σε μένα. Στη δημόσια ζωή, οι ηγέτες πρέπει να είναι πλήρως υπόλογοι, και γι' αυτό αποχωρώ», τόνισε.

Η αποκάλυψη προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ και της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι οι Βρετανοί φορολογούμενοι «αναγκάζονται να πληρώνουν τον λογαριασμό για μια αριστερή μηχανή προπαγάνδας».

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, εκπρόσωπος του προέδρου, δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph: «Αυτό το σκόπιμα ανέντιμο, επιλεκτικά μονταρισμένο απόσπασμα από το BBC αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι είναι απόλυτα, 100% fake news και δεν θα έπρεπε πλέον να αξίζει χρόνο στις τηλεοπτικές οθόνες του σπουδαίου λαού του Ηνωμένου Βασιλείου».

Η ίδια πρόσθεσε: «Κάθε φορά που ταξιδεύω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Πρόεδρο Τραμπ και αναγκάζομαι να παρακολουθώ το BBC στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, μου καταστρέφει τη μέρα ακούγοντας την κραυγαλέα προπαγάνδα και τα ψέματά τους για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, η Βρετανίδα υπουργός πολιτισμού, Λίζα Νάντυ, ευχαρίστησε τον Ντέιβι. Γράφοντας στο X ανέφερε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Τιμ Ντέιβι για την πολυετή υπηρεσία του στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ηγήθηκε του BBC σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών και βοήθησε τον οργανισμό να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις τα τελευταία χρόνια».

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σα, δήλωσε ότι «είναι μια θλιβερή μέρα για το BBC», χαρακτηρίζοντας τον Ντέιβι «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που «ώθησε το BBC μπροστά με αποφασιστικότητα και διορατικότητα».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Κατανοώ, ωστόσο, τη συνεχή πίεση που δεχόταν, προσωπικά και επαγγελματικά, η οποία τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση σήμερα. Ο Τιμή είναι ένας αφοσιωμένος και εμπνευσμένος ηγέτης. Προσωπικά, θα μου λείψει η αντοχή του, το καλό του χιούμορ και η ανθεκτικότητά του».

Το διοικητικό συμβούλιο του BBC θα ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου του.

