Ένα ομοσπονδιακό εφετείο ενέκρινε αργά την Κυριακή την απόφαση ενός δικαστή που υποχρεώνει την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χρηματοδοτήσει πλήρως τις επιδοτήσεις τροφίμων αυτού του μήνα για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος, ενόσω συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, σημειώνει το Reuters.

Το 1ο Εφετείο των ΗΠΑ με έδρα τη Βοστώνη αρνήθηκε να αναστείλει την απόφαση που εξέδωσε την Πέμπτη ένας δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ, η οποία υποχρεώνει το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ να δαπανήσει 4 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν προοριστεί για άλλους σκοπούς, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι Αμερικανοί θα λάβουν το σύνολο των επιδομάτων του Προγράμματος Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (SNAP).

