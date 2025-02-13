Η πρόεδρος του Μεξικού απειλεί να μηνύσει την Google επειδή μετονόμασε τον «Κόλπο του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής»

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ απείλησε με μήνυση την Google επειδή μετονόμασε τον Κόλπο του Μεξικού σε Κόλπο της Αμερικής στην υπηρεσία χαρτών της, μετά από εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Η Σέινμπαουμ επέμεινε την Πέμπτη ότι η Google δεν ήταν σωστό να μετονομάσει την περιοχή στην υπηρεσία χαρτογράφησής της, υποστηρίζοντας ότι το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ θα μπορούσε να αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα εντός της αμερικανικής επικράτειας.

«Αυτός με τον οποίο έχουμε διαφωνία είναι η Google», δήλωσε η Σέινμπαουμ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της έχει ανταλλάξει επιστολές με την εταιρεία για το ζήτημα αυτό. «Αν συνεχίσουν να επιμένουν, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να υποβάλουμε μήνυση».

Υπενθυμίζεται ότι η Google προχώρησε στην αλλαγή αυτή στις αρχές της εβδομάδας, αφού η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημέρωσε τον επίσημο χάρτη της με το νέο όνομα. Η Apple ανέφερε την Τρίτη ότι θα κάνει την αλλαγή και στην εφαρμογή της Maps.

Η Σέινμπαουμ, η οποία ευχαρίστησε την Encyclopedia Britannica που επέμεινε στον Κόλπο του Μεξικού, δήλωσε ότι ενώ η Google είναι μια ιδιωτική εταιρεία που μπορεί να λάβει τις δικές της αποφάσεις, ελπίζει ότι θα υπάρξει επανεξέταση.

Πηγή: The Washington Post

