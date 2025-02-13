Χέγκσεθ: «Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν τα κορόιδα των Ευρωπαίων»

«Οι ΗΠΑ δεν θα γίνουν τα κορόιδα των Ευρωπαίων» διεμήνυσε την Πέμπτη στη σύνοδο του ΝΑΤΟ ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, επικαλούμενος τον Ντουάιτ Αϊζενχάουερ. «Πρέπει να κάνουμε το ΝΑΤΟ σπουδαίο ξανά» τόνισε, ενώ σκωπτικά ανέφερε ότι «δεν μπορείς να πυροβολήσεις αξίες και ομιλίες».



«Ο Αϊζενχάουερ ήταν ένας από τους ισχυρότερους υποστηρικτές του ΝΑΤΟ. Πίστευε σε μια ισχυρή σχέση με την Ευρώπη. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της προεδρίας του Αϊζενχάουερ, ακόμη κι εκείνος ανησυχούσε ότι η Ευρώπη δεν επωμιζόταν αρκετά τη δική της άμυνα, και παραλίγο να κάνει, σύμφωνα με τα λόγια του Αϊζενχάουερ, ‘’κορόιδο τον θείο Σαμ’’. Λοιπόν, όπως ο Πρόεδρος Αϊζενχάουερ, αυτή η κυβέρνηση πιστεύει στις συμμαχίες, πιστεύει βαθιά στις συμμαχίες, αλλά μην σφάλλετε, ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να μετατρέψει τον θείο Σαμ σε κορόιδο»



Πρόσθεσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση υπό τον Τραμπ θέλει να «αναβιώσει το ήθος του πολεμιστή» και «να ξαναχτίσει τον στρατό μας και να αποκαταστήσει την αποτροπή».

«Το ΝΑΤΟ θα πρέπει επίσης να επιδιώξει αυτούς τους στόχους. Το ΝΑΤΟ είναι μια μεγάλη συμμαχία, η πιο επιτυχημένη αμυντική συμμαχία στην ιστορία, αλλά για να αντέξουν στο μέλλον, οι εταίροι μας πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα για την άμυνα της Ευρώπης. Πρέπει να κάνουμε το ΝΑΤΟ μεγάλο ξανά» ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Δεν μπορείς να πυροβολήσεις αξίες και ομιλίες, χρειάζεσαι σκληρή δύναμη» διεμήνυσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας στους Ευρωπαίους συμμάχους



Ο Πιτ Χέγκσεθ επέμεινε ότι οι ΗΠΑ είναι «δεσμευμένες να οικοδομήσουν ένα ισχυρότερο, πιο θανατηφόρο ΝΑΤΟ», αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες «πρέπει να αναλάβουν την πρωταρχική ευθύνη για την άμυνα της ηπείρου» και αυτό απαιτεί αύξηση των αμυντικών δαπανών από 2% σε 5% κάτι που είναι «πραγματική επείγουσα ανάγκη».

«Μακάρι να μπορούσαμε να ηγούμαστε παντού ανά πάσα στιγμή. Θα σταθούμε αλληλέγγυοι με τους συμμάχους και τους εταίρους μας, και θα τους ενθαρρύνουμε όλους να επενδύσουν προκειμένου να πολλαπλασιαστεί η δύναμη αυτού που εκπροσωπούμε. Απαιτούνται όμως ρεαλιστικές συνομιλίες».

Ο Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να έχει μια ισχυρή σχέση με την Κίνα και η κυβέρνηση (των ΗΠΑ) δεν έχει καμία αναπόφευκτη επιθυμία να συγκρουστεί με την Κίνα».



Ωστόσο, είπε, «αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα που οδηγούν στην ανάγκη ενίσχυσης της αμερικανικής πλευράς».



Σημείωσε ότι είναι «συνετό να εξετάσουμε τη σκληρή αποτροπή στην περιοχή του Ειρηνικού και να κατανοήσουμε την ανερχόμενη κινεζική απειλή».



«Υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει έμφαση στην ειρήνη μέσω της ισχύος κάθε στιγμή» επισήμανε ο Πιτ Χέγκσεθ.



