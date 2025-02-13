Έχασε εδάφη στο Κουρσκ η Ουκρανία: Από 1.300 ελέγχει πλέον 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τα ουκρανικά στρατεύματα κατέχουν περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατέλαβαν στην καλοκαιρινή επίθεση στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη ο ανώτατος διοικητής του στρατού του Κιέβου Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο αριθμός που αποκαλύφθηκε υποδηλώνει σημαντική μείωση από τα 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχε υπό τον έλεγχό του το Κίεβο τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

