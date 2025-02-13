Λογαριασμός
Έχασε εδάφη στο Κουρσκ η Ουκρανία: Από 1.300 ελέγχει πλέον 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τα ουκρανικά στρατεύματα κατέχουν περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατέλαβαν στην καλοκαιρινή επίθεση στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας

Κουρσκ

Τα ουκρανικά στρατεύματα κατέχουν περίπου 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα που κατέλαβαν στην καλοκαιρινή επίθεση στη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε την Πέμπτη ο ανώτατος διοικητής του στρατού του Κιέβου Ολεξάντρ Σίρσκι.

Ο αριθμός που αποκαλύφθηκε υποδηλώνει σημαντική μείωση από τα 1.300 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είχε υπό τον έλεγχό του το Κίεβο τον Σεπτέμβριο, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κουρσκ Ουκρανία Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
